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Quân sự - Thế giới

Lời kể của nạn nhân được cứu sau 10 ngày lũ quét ở Nepal

Lu Haitao đã được giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện vì lũ quét ở Nepal.

An An (Theo AP)

Hôm 5/9, 10 ngày sau thảm họa lũ quét, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Lu Haitao, 49 tuổi, ra khỏi đường hầm thủy điện dài 225m ở Nepal. Ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe trong tình trạng ổn định, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Theo đoạn ghi âm do CCTV chia sẻ, Lu nhớ lại việc leo lên điểm cao nhất bên trong đường hầm và nghĩ rằng tiếng còi của đội cứu hộ mà ông nghe thấy chỉ là do tưởng tượng. Lu kể với một nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc rằng ban đầu các nhân viên cứu hộ không nghe thấy tiếng kêu cứu của ông khi ông nhìn thấy ánh đèn của họ.

"Khi ánh đèn hiện ra trước mắt tôi, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã mất hết hy vọng", Lu kể.

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Một công dân Trung Quốc được các binh sĩ giải cứu trong chiến dịch đang diễn ra tại dự án thủy điện Trishuli-3A ở Rasuwa, Nepal, ngày 5/9/2026. Ảnh: Quân đội Nepal/AP.

Lu Hairong, chị gái của Lu ở Trung Quốc, chia sẻ rằng bà đã nhận được cuộc gọi về vụ giải cứu trước khi tin tức được công bố. Nhưng bà chỉ tin điều đó sau khi nhìn thấy hình ảnh của em trai mình trên bản tin.

"Đó là một sự may mắn hiếm có giữa những điều không may", Lu Hairong nói về vụ giải cứu.

Lu Hairong cho hay, em trai bà đã lập gia đình và có một con trai, trước đây làm nông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, và làm thêm các công việc khác như nghề mộc. Lu Haitao đến Nepal làm việc với một người dân làng vào tháng Hai và đây là lần đầu tiên ông làm việc ở nước ngoài.

Người em họ của Lu, Lu Haiqing, cũng xúc động khi hay tin Haitao được cứu sống. "Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Sẽ có hy vọng nếu ta không bỏ cuộc", Lu Haiqing chia sẻ.

Theo cơ quan quản lý thảm họa của Nepal, gần 4.900 người tại nước này vẫn đang mất tích trong thảm họa lũ quét ngày 26/8. Ở Tây Tạng (Trung Quốc), 31 người được xác định đã thiệt mạng và 531 người vẫn mất tích.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ quét tàn phá miền Bắc Nepal

Nguồn video: VTV
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