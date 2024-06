Giá xăng hôm nay 4/6/2024: Trượt theo đà giảm?

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 4/6 được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều 30/5.

Theo đó, giá xăng dầu được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm giá xăng và giá dầu diesel, tăng giá dầu hỏa.

Cụ thể, giá xăng E5 hạ về mức 21.750 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm còn 22.510 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm về 19.740 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu hỏa được nâng lên mức 19.930 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 30/5 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước Xăng RON 95-III 22.510 - 700 Xăng E5 RON 92-II 21.750 - 520 Dầu diesel 19.740 - 90 Dầu hỏa 19.930 + 30

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 4/6/2024

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay 4/6 có xu hướng đi xuống theo đà lao dốc từ phiên đầu tuần (ngày 3/6).



Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h09' ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 78,07 USD/thùng, giảm 0,37% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 73,95 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.



Ngày 3/6, giá xăng dầu thế giới kéo dài đà giảm từ tuần trước.



Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 21h34' ngày 3/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 79,02 USD/thùng, giảm 2,58% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 74,76 USD/thùng, giảm 2,9% so với phiên liền trước.



Kết thúc phiên giao dịch 3/6, giá dầu giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng. Giá dầu giảm mạnh do lo ngại nguồn cung cao trong bối cảnh nhu cầu giảm vào cuối năm.



Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc sau quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+).



Tại cuộc họp trực tuyến ngày 2/6, OPEC+ đã nhất trí gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng dầu một ngày thêm 1 năm cho đến cuối năm 2025. Đồng thời, tổ chức này cũng đồng ý gia hạn mức cắt giảm 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày của 8 thành viên thêm 3 tháng cho đến cuối tháng 9/2024.



OPEC+ đang cắt giảm sản lượng tổng cộng 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu dầu toàn cầu.



Trong đó, quyết định cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày của OPEC+ sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2024, còn thoả thuận cắt giảm tự nguyện ở mức 2,2 triệu thùng/ngày sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2024.



Tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 0,6%, còn giá dầu WTI giảm 1%.



Tuần này, giá dầu chịu tác động của một loạt sự kiện, trong đó phải kể đến cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 7/6.