5 loại cá bán đầy chợ, rẻ đến mấy cũng không nên mua

Khác với cá rô đồng, cá đô đại dương bị Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xếp vào những loại cá dễ bị nhiễm thủy ngân nhất do sống ở tầng đáy biển. Ngoài ra, cá rô phi đại dương còn là loài ăn tạp nên dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật trong môi trường nước. Việc tiêu thụ cá chứa hàm lượng thủy ngân cao trong thời gian dài có thể gây ngộ độc thủy ngân. Đặc tính của cá trê là ăn tạp, ăn bẩn. Vì thế, cá trê ó nguy cơ nhiễm bẩn cao. Chúng có thể ngậm thủy ngân, chì và nhiều ký sinh trùng khác. Vì vậy, dù giá rẻ đến mấy người tiêu dùng cũng nên hạn chế ăn cá trê. Khi ăn phải đặc biệt chế biến kỹ. Vi cá mập được dân gian tin dùng vì cho rằng có tác dụng cải thiện khả năng tình dục, tăng cường sản sinh collagen tốt cho da và tóc. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đến nay chưa có bất kỳ một công trình nghiên cứu nào công bố chính thức và cụ thể về công dụng của vi cá mập liên quan đến sức khỏe. Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo các loài cá to sống lâu năm ở đại dương như cá mập chứa hàm lượng thủy ngân cao có thể gây ngộ độc cho người dùng. Cá để đông lạnh quá lâu thường có thịt trắng xóa, cứng như đá. Không chỉ mất đi sự tươi ngon, loại cá này còn mất nhiều chất dinh dưỡng. Hơn nữa, khi cá được bảo quản lâu, sau khi rã đông, sự phát triển của vi khuẩn có thể là mối đe dọa đối với sức khỏe gia đình. Vì vậy, tránh mua cá đông lạnh quá lâu để đảm bảo an toàn. Mắt và mang cá là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng tươi ngon. Mắt trong suốt, sáng bóng và mang cá đỏ tươi là dấu hiệu của cá tươi. Trái lại, mắt đục và mang thâm đen là dấu hiệu của cá đã ươn, có thể chúng đã chết từ lâu và bị nuôi trong môi trường không an toàn. Loại cá này thường có thịt bở, không còn độ tươi ngon. Nguồn ảnh: Getty

