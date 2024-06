Vườn hồng ngoại “bung nở hết cỡ” trong nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Trong căn biệt thự bề thế tại TP HCM, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển trồng cả một vườn hồng trên sân thượng rộng 350m2. Mới đây, Phan Hiển đăng video giới thiệu vườn hồng trong biệt thự và cho biết nay đúng dịp vườn hoa bung lụa hết cỡ. Vườn hồng được cặp đôi trồng với hàng chục giống hồng khác nhau. Một giống hoa hồng nhỏ màu hồng được vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển trồng dọc bồn cây khá xinh xắn. Hoa hồng mọc theo từng chùm bông nhỏ, màu sắc rực rỡ. Giống hoa hồng nhập khẩu từ Thái Lan trổ bông to đẹp. Hồng Spirit of Freedom có rất nhiều cánh. Nếu chăm tốt cho cho bông to như cái bát. Giống hồng bụi tuyệt đẹp với màu trắng bạch tinh khiết. Hoa hồng Double Delight là một trong những giống hoa đầu tiên Phan Hiền mua về. Hoa hồng Lafont có mùi thơm nhẹ nhàng. Bên cạnh hồng ngoại, trong vườn nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn có nhiều giống hồng Việt Nam. Hồng cổ Hải Phòng cho hoa to hơn cả bàn tay. Carey được xem là đẹp nhất trong các dòng hoa hồng. Nguồn ảnh: chụp màn hình, FBNV

