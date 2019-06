Đại gia Trịnh Sướng bán xăng giả: 6 triệu lít xăng được pha chế thế nào?

Liên quan đến vụ đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (SN 1967, trú tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), ngày 11.6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Trịnh Sướng đăng ký thành lập doanh nghiệp và làm Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng từ năm 1996. Sau đó, ông Sướng chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cty TNHH Gia Thành và Cty CPTM hóa dầu Ressol. Các doanh nghiệp này đều là thương nhân phân phối xăng dầu.

Thủ đoạn tinh vi

Theo hồ sơ, quá trình kinh doanh xăng dầu, ông Sướng biết cách pha chế, sản xuất xăng nên thuê Nguyên Thành Trung (còn gọi là Dương), quản lý kho Phú Mỹ Hưng tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và Ngô Dương Anh Tuấn, quản lý kho chứa xăng dầu Ressol để tổ chức pha chế dung môi, Toluene, MTBE với xăng nền, bột tạo màu để sản xuất xăng giả bán ra thị trường kiếm lời.

Một kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng tại Sóc Trăng. Ảnh: N.H

Ngày 28.5, ông Trịnh Sướng chỉ đạo tàu Gia Thành 7 (của Cty Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc) chở chất kích RON về kho chứa xăng dầu Ressol tại khu vực Thới Ngươn B (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ - kho thuê của Công ty TNHH SXKD Phúc Thành) để pha trộn với dung môi tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.



Tối 30.5, khi tàu Gia Thành 7 đang bơm 419,586 m3 Toluene, MTBE đã pha trộn với 180 m3 xăng lên bể chứa xăng A95 của kho xăng dầu Ressol (thuộc Cty CPTM hóa dầu Ressol) thì bị Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 5 đối tượng gồm Trương Văn Thuận (thuyền trưởng), Nguyễn Thành Lâm (thuyền phó), Thái Thiên Sơn (máy trưởng), Trần Văn Phước (nhân viên kho Ressol), Ngô Dương Anh Tuấn (quản lý kho Ressol).

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Sướng, Nguyễn Thành Trung (quản lý kho Phú Mỹ Hưng).

Pha trộn để tăng khối lượng xăng

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi pha trộn dung môi, chất kích RON, bột tạo màu để tạo thành xăng RON 95 từ tháng 4.2019 cho đến nay được khoảng 10 lần, mỗi lần khoảng từ 500-900 ngàn lít, tổng khối lượng xăng RON 95 giả các đối tượng pha trộn đưa ra thị trường để tiêu thụ liên quan khoảng 6 triệu lít.

Ngày 5.6, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Sướng; Nguyễn Thành Trung, Ngô Dương Anh Tuấn; Trần Văn Phước và Trương Văn Thuận về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện ra đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên báo cáo Bộ Công an và xác lập chuyên án mang bí số 018SM do Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, là trưởng ban chỉ đạo.

Từ ngày 28.5-2.6, Ban chuyên án tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả; tổ chức khám xét tại 6 địa điểm cũng là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giấu chất dung môi, các chất để pha trộn thành xăng giả thuộc địa bàn TP. HCM, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Tính đến nay, cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha; 3 tàu thủy, 6 xe ôtô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg tạo màu và nhiều vật dụng, tài liệu liên quan…

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 23 bị can.