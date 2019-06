Hong Kong chi chít các tháp chọc trời, giá cả đắt đỏ như thế nào?

Theo hãng tin Bloomberg, nhiều năm qua Hong Kong luôn xếp ở vị trí số 1 trong danh sách những thị trường nhà đắt đỏ nhất thế giới so với thu nhập. Ảnh: Bloomberg. Số liệu của Knight Frank cho thấy các tòa tháp văn phòng ở Hong Kong là những bất động sản thương mại có giá đắt nhất thế giới. Ảnh: Flickr. Giá thuê tại các tòa tháp chọc trời ở Hong Kong cao hơn rất nhiều so với nhiều thành phố lớn khác trên thế giới như Tokyo, New York, London, Sydney...Ảnh: Bloomberg. Mỗi m2 tại những tòa tháp tại Hong Kong có giá khoảng 86.110 USD/m2. Ảnh: e-architect. Nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường và thiếu nguồn cung đất đai tại Hong Kong là nguyên nhân đẩy giá trị các bất động sản lên cao hơn. Ảnh: Strippedpixel. Năm 2017, công ty của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành đã nhượng lại tòa cao ốc văn phòng mang tên The Center với giá kỷ lục 5,2 tỷ USD. Ảnh: Ashui. Đây là mức giá kỷ lục đối với một bất động sản thương mại ở Hồng Kông và cũng là thương vụ bất động sản lớn nhất tại thời điểm đó trên thế giới. Ảnh: Hong Kong Free Press. Theo Knight Frank, công ty phát triển bất động sản Henderson cũng mua lại một khu đậu xe 5 tầng tại Hong Kong với kế hoạch xây dựng tòa tháp văn phòng trị giá gần 3 tỷ USD. Ảnh: The Skyscraper Center. Trong khi đó, Savills cũng đặt ra mức giá 3,1 tỷ USD cho tháp văn phòng Langham Place Office tại quận Mong Kok (Hong Kong). Ảnh: The Skyscraper Center. Video: Đại gia bán lẻ mỹ phẩm Hong Kong đổ bộ Việt Nam. Nguồn: Youtube.

