Chi tiết nhà số 82 Trần Quốc Toản ông Trương Duy Nhất bán cho Vũ "Nhôm"

(Kiến Thức) - Ông Trương Duy Nhất mới bị Bộ Công an khởi tố do có sai phạm liên quan đến Vũ "nhôm" trong vụ mua bán nhà đất công sản thuộc địa chỉ số 82 đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng). Vậy ngôi nhà có nguồn gốc thế nào?

Chiều 10/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất (nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết) tại địa chỉ 25 đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bộ Công an cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm” và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.



Bất động sản 82 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng từng là văn phòng đại diện của báo Đại Đoàn Kết trước khi trở thành nhà riêng và địa chỉ trụ sở công ty khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt. Theo đó, ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Vũ "Nhôm" trong sai phạm về mua bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng.

Nguyên gốc, căn nhà tại địa chỉ này cấu trúc gồm nhà trệt, gác gỗ; diện tích đất: 101,20m2, nằm ở ngã năm Trần Quốc Toản-Phan Châu Trinh-Hoàng Diệu, là vị trí rất đắc địa của TP Đà Nẵng. Năm 1997, Ngân hàng Công thương tự ý ngăn chia bố trí phần diện tích sau 74m2 cho bà Trần Thị Hạnh (mẹ ruột ông Hoàng Quang Tuyến là cán bộ của ngành) sử dụng. Phần diện tích phía trước 27m2 Ngân hàng sử dụng làm quầy tiết kiệm.

Ngày 4/3/2002, Công ty Quản lý & khai thác nhà đất có Báo cáo số 195/BC-CT v/v ông Hoàng Quang Tuyến xin mua ngôi nhà 82 (68 cũ) Trần Quốc Toản. Theo đó, Công ty này đề nghị UBND TP. Đà Nẵng không giải quyết việc đề nghị xin mua ngôi nhà 82 (68 cũ) Trần Quốc Toản của ông Hoàng Quang Tuyến, yêu cầu gia đình ông Tuyến chuyển về căn hộ được bố trí tại 42 Trần Quốc Toản, đồng thời, bố trí cho gia đình bà Trần Thị Hạnh 1 căn hộ tại chung cư Lâm Đặc sản thuê ở, để thu hồi toàn bộ ngôi nhà 82 (68 cũ) Trần Quốc Toản.

Theo tài liệu, ngày 17/9/2003, văn phòng đại diện Trung Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết gửi công văn tới Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng xin mua một căn nhà rộng rãi, riêng biệt tại khu trung tâm thành phố theo diện công sản Nhà nước không tính hệ số sinh lợi để làm văn phòng đại diện. Ông Trương Duy Nhất từng là Trưởng Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011.

Gần nửa năm sau khi gửi công văn xin mua nhà làm văn phòng, vào ngày 5/2/2004, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng có tờ trình gửi UBND TP, Sở TNMT về việc cho phép bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất tại 82 (vốn là số nhà 68) Trần Quốc Toản cho báo Đại Đoàn Kết làm văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Ngày 2/3/2004, UBND TP.Đà Nẵng có công văn giao Sở TN&MT giải quyết dứt điểm việc thu hồi nhà đất 82 Trần Quốc Toản . Sau khi thu hồi và quản lý nhà đất này, Sở TN&MT lập thủ tục trình UBND thành phố lập thủ tục trình UBND TP.Đà Nẵng giải quyết bán cho văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ của báo Đại Đoàn Kết.

Chiều 10/6, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng. Ngày 18/6/2004, văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ của báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có công văn đề nghị UBND TP. Đà Nẵng, Sở TN&MT thành phố, Công ty quản lý và khai thác nhà đất Đà Nẵng lập thủ tục bán nhà theo diện công sản không tính hệ số sinh lợi như các cơ quan báo chí khác theo ý kiến phê duyệt trước đó của lãnh đạo Đà Nẵng.

Ngày 26/1/2004, Công ty quản lý nhà và khai thác đất Đà Nẵng có công văn gửi Sở Tài chính TP. Đà Nẵng về việc tính giá nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản với tổng số tiền là 459.376.200 đồng. Tới ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ - báo Đại Đoàn Kết.

Thông tin trên Báo Đà Nẵng, chỉ 2 tháng sau đó, Báo Đại Đoàn Kết chuyển nhượng cho Công ty Xây dựng 79 và được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận (GCN). Ngày 13/3/2006, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của ông Phan Văn Anh Vũ) nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền trên đất tại số 82 Trần Quốc Toản từ Công ty Xây dựng 79 (ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) và được Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động trên GCN số AB 002002.

Bất động sản 82 Trần Quốc Toản chính là địa chỉ nhà riêng và địa chỉ trụ sở công ty khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt.

Đây chính là lý do khiến nhiều người cho rằng Vũ "Nhôm" đứng sau kịch bản số nhà 82 Trần Quốc Toản. Tại buổi họp báo quý 1 năm 2019 của Bộ Công an chiều 25/3, trung tướng Trần Văn Vệ - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - đã thông tin với báo chí về vấn đề ông Trương Duy Nhất. Theo Zing, chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiết lộ rằng ông Nhất khi còn là Trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo này để mua nhà đất không qua đấu giá gây thất thoát, lãng phí.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.