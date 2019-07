Big C "trở mặt" hàng may mặc Việt, doanh nghiệp 20 năm cung ứng hàng khóc ròng

"Một tập đoàn lớn như vậy, họ không thể đối xử với doanh nghiệp Việt Nam như thế được” - công ty cung cấp hàng may mặc cho Big C phản ứng cho rằng Central quyết định quá đột ngột, đẩy doanh nghiệp vào khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện công ty TNHH may V.T (Vũng Tàu) cho biết Big C ra quyết định quá đột ngột, đẩy doanh nghiệp vào khó khăn.



Big C từ ngày đầu, tính đến nay đã gần 20 năm. Hàng chủ yếu bán cho Big C nên việc hệ thống siêu thị Big C dừng nhập hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Một tập đoàn lớn như vậy, họ không thể đối xử với doanh nghiệp Việt Nam như thế được”, đại diện công ty V.T nói. Hệ thống siêu thị Big C quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7/2019. “Công ty cung cấp hàng chotừ ngày đầu, tính đến nay đã gần 20 năm. Hàng chủ yếu bán cho Big C nên việc hệ thống siêu thị Big C dừng nhập hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Một tập đoàn lớn như vậy, họ không thể đối xử với doanh nghiệp Việt Nam như thế được”, đại diện công ty V.T nói.

Vị này cho biết, hiện tại công ty vẫn đang sản xuất theo đơn đặt hàng cũ, còn tiếp theo thì chưa biết như thế nào vì bắt đầu từ 2/7 Big C ngưng nhập hàng.



“Chúng tôi không thể ra quyết định đột ngột như Big C đối với các đơn vị gia công, nhân công, bởi các đơn vị khác sẽ sốc như mình. Các thợ may không thể tìm việc khác ngay, các đơn vị gia công cũng không thể nhận hàng chỗ khác ngay được, vì thế mà chúng tôi vẫn sản xuất cầm cự.

Hi vọng Big C chỉ tạm dừng nhập hàng trong thời gian ngắn để kiểm kê hoặc làm gì đó thôi. Nếu họ ngưng nhập hàng trong vài tháng thì đó thực sự là vấn đề lớn đối với công ty”, vị này cho hay.

“Giá như họ thông báo sớm hơn thì doanh nghiệp có thời gian để xoay sở còn như thế này là làm khó doanh nghiệp”, đại diện công ty may V.T nói thêm.

Đại diện công ty may thời trang T.A.V cũng cho biết, doanh nghiệp này cũng quá bất ngờ trước thông báo của Big C.

“Công ty cung cấp hàng cho Big C từ năm 2009 đến nay. Hiện tại không thể ép buộc được Big C nhập hàng, tôi cũng chưa tìm được hướng giải quyết nào khác cho công ty. Không còn phương án nào khác ngoài việc chờ đợi xem Big C giải quyết như thế nào, chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Big C”, đại diện này cho hay.

Trước việc Big C ngưng nhập hàng may mặc Việt, sáng nay Bộ Công Thương đã họp bàn về việc này.

Được biết, Bộ Công Thương sẽ làm việc lại với Big C, đề nghị phía tập đoàn có trách nhiệm hợp tác với doanh nghiệp Việt để đưa hàng Việt tham gia vào chuỗi hệ thống siêu thị.

Trước đó, vào ngày 2/7, trong thư gửi các đối tác Việt Nam, Tập đoàn Central cho biết nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam, đơn vị này quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7/2019.

"Kể từ tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng đặt hàng của đối tác theo Hợp đồng Hợp tác Thương mại ký kết giữa đối tác và Central Group Việt Nam", thông báo của Tập đoàn Central nêu.

Việc tạm ngừng đặt hàng tạm thời nói trên được lý giải là do có sự thay đổi chiến lược trong phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Central tại Thái Lan.

“Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Big C Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam", đại diện Big C Việt Nam khẳng định.