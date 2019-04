Bà nội trợ phát hiện thịt bê của siêu thị Big C có giòi

Vừa qua, Zing.vn nhận được phản ánh của chị Đỗ Thị Xuyến (Hải Phòng) về việc phát hiện miếng thịt bê có giòi mua tại siêu thị Big C Hải Phòng.



Ngày 30/3, chị Xuyến mua miếng thịt bê tại siêu thị Big C Hải Phòng. “Lúc mua, miếng thịt được cuộn tròn lại và được buộc bằng dây lạt, phần da lộ ra ngoài. Các nhân viên siêu thị nói buộc thế để khi luộc miếng thịt sẽ chắc, ngon hơn. Tôi tin tưởng và mua với giá 72.000 đồng. Về nhà, tôi để ngay vào ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 2 ngày sau, tôi bỏ miếng thịt ra chế biến. Tôi để nguyên miếng thịt cuộn, chỉ rửa bên ngoài và cho vào nồi luộc. Khi thịt chín và nguội, tôi cắt đôi miếng thịt ra để thái thì phát hiện bên trong miếng thịt đen thâm, lỗ chỗ tổ giòi, các con giòi trắng đã được làm chín theo thịt”, chị Xuyến rùng mình nhớ lại.

Cận cảnh miếng thịt bê có giòi trắng chị Xuyến chụp lại. Ảnh: NVCC.

Lúc này, chị Xuyến xem lại bao bì đựng miếng thịt và nhận thấy có tem của Big C, không có tên nhà cung cấp thịt. Tem chỉ ghi ngày đóng gói, không ghi ngày hết hạn.

Sau ngày phát hiện miếng thịt bê có giòi , chị Xuyến đến siêu thị Big C Hải Phòng để phản ánh, mang theo miếng thịt bê đã chín có giòi. Tại đây, bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý Big C Hải Phòng, đã tiếp nhận ý kiến của chị Xuyến.

Bà Hương thừa nhận miếng thịt chị Xuyến mua được cung cấp từ Big C Hải Phòng và thông tin về quy trình nghiêm ngặt trong việc nhập hàng, bảo quản hàng thịt tươi của siêu thị Big C. “Tuy nhiên, trong quá trình nhà cung cấp giao cho siêu thị, vì lý do nào đó mà miếng thịt bị cũ, tôi không dám chắc là có bị trà trộn vào hay không. Trước hết, chúng tôi xin lỗi khách hàng và có trách nhiệm với khách hàng", người quản lý trao đổi tại buổi gặp với khách hàng.

Sau đó, Big C Hải Phòng đã hoàn lại 72.000 đồng cho chị Xuyến và tặng thêm khách hàng một giỏ hoa quả.