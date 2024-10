Bị phạt truy thu thuế gần 5,3 tỷ đồng, Rạng Đông làm ăn sao?

Ngày 2/10, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức thông tin báo chí về “Rạng Đông chuyển mình trong kỷ nguyên mới”.

Tổng giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ về tình hình chuyển đổi số và kết quả kinh doanh.

Tại sự kiện, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ, c huyển đổi số là phương tiện để Rạng Đông thúc đẩy nhanh chuyển đổi kép - Số song hành với Xanh. Hiện bình quân thu nhập tại Công ty đạt 600-700 USD/người/tháng. Để đạt 2.000 USD/người/tháng vào năm 2030, tập thể cán bộ công nhân viên, công ty cần nỗ lực quyết tâm rất cao, với sự đồng hành của các chuyên gia, đơn vị tư vấn, đối tác…

Cán bộ Rạng Đông vận hành dây chuyền sản xuất smart home thông minh. Ảnh: Hải Anh

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đặt mục tiêu năm 2024 đạt doanh thu 11 nghìn tỷ đồng, tăng 2,588 lần, tỷ trọng xuất khẩu/tổng doanh thu đạt 10%, tỷ trọng thương mại điện tử đạt 7%.

Kết quả nửa đầu năm nay, đơn vị đã đạt doanh thu 4.950,2 tỷ đồng, tăng 35,2%; lợi nhuận 361,3 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nộp ngân sách nhà nước hơn 212 tỷ đồng, tăng gần 79% so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng ước tăng 27,1% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo công ty cho biết, Rạng Đông sẽ phấn đấu năm 2025 đạt doanh thu 13,2-13,75 nghìn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận 9-10%, trong đó tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu đạt 15%, thương mại điện tử đạt trên 10% doanh thu. Giai đoạn 2025 - 2030 sẽ thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới 20 - 25%, tăng trưởng cấp số nhân; đến năm 2030 đạt 25 nghìn tỷ đồng, tăng 2,27 lần so với năm 2024.

Rạng Đông đang thử nghiệm 6 đột phá chiến lược. Chiến lược đầu tiên là chuyển từ chuyển đổi số đơn thuần sang chuyển đổi kép - số và xanh. Chiến lược thứ hai là nhanh chóng ứng dụng các thành tựu của I4.0+ vào mọi mặt hoạt động. Thứ ba, kiên định phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế. Thứ tư, tái cấu trúc hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ I4.0+. Thứ năm, thúc đẩy chương trình sản xuất và điều hành "xanh - thông minh - linh hoạt - quản lý chất lượng tin cậy". Cuối cùng, thực hiện mô hình kinh doanh số và tăng cường tỷ trọng doanh thu từ các dự án; đồng thời xây dựng nguồn nhân lực thế hệ mới và chuẩn bị mô hình tổ chức, hoạt động mới, kế thừa và phát triển bản sắc văn hóa Rạng Đông thời đại số.