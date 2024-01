Phích nước Rạng Đông từ thời bao cấp đến doanh thu 1,6 tỷ/ngày

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tiền thân là nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông được xây dựng năm 1958. Đây là một trong 13 nhà máy đầu tiên được thành lập theo quyết định của Chính phủ. (Ảnh: Rạng Đông). Thuở đầu, việc sản xuất phích nước còn khá thủ công, công suất thiết kế của nhà máy chỉ đạt 300.000 sản phẩm/năm. Với giá khoảng 7-8 đồng một chiếc, phích nước trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của mỗi gia đình, đặc biệt ở miền Bắc - nơi có mùa đông kéo dài 3-4 tháng. Nhờ tính thiết thực, phích nước Rạng Đông còn là món quà mừng cưới, tân gia quen thuộc thời xưa. Theo thông tin trên website, khoảng thời gian năm 1987 - 1989, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bên bờ vực phá sản. Với việc đất nước mở cửa thị trường, làn sóng hàng ngoại tràn vào đã khiến Rạng Đông gặp khó vì phải cạnh tranh với những sản phẩm rẻ hơn, dẫn đến mất dần thị trường. Một mặt hàng quan trọng khác là đèn pha ô tô cũng không còn được sử dụng khi kháng chiến kết thúc. Hệ quả là Rạng Đông liên tục làm ăn thua lỗ, có thời điểm phải cho 1.600 công nhân nghỉ việc 6 tháng. Năm 1990, tài khoản ngân hàng của công ty bị phong tỏa, phải trả lương công nhân bằng sản phẩm, nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng. Giai đoạn 1990 - 1993, công ty có lãi trở lại sau khi tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ chỗ kinh doanh thua lỗ, năm 2000, Rạng Đông đánh dấu mức doanh thu 203,3 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 12 tỷ đồng. Năm 2004, Rạng Đông chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, với vốn điều lệ ban đầu là 79,15 tỷ đồng. 3 năm sau, doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng, nâng vốn điều lệ từ 79,15 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng. Năm 2006, công ty tiến hành xây dựng cơ sở 2 tại KCN Quế Võ (Bắc Ninh). Năm 2014, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt doanh thu 2.806 tỷ đồng, lợi nhuận đạt mức 88,34 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân của gần 3.000 công nhân viên hiện đạt mức xấp xỉ 10 triệu đồng/người. Năm 2022, Rạng Đông đạt kết quả kinh doanh đầy khởi sắc với doanh thu thuần 6.910 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Lãi sau thuế đạt hơn 486 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và là mức lãi lớn nhất từng được ghi nhận. Trong quý IV/2023, doanh thu tài chính của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ghi nhận khoảng 4 tỷ đồng, giảm 75% nhưng chi phí tài chính chỉ giảm 22% xuống 29 tỷ đồng (26 tỷ là chi phí lãi vay). Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 công ty đạt 195 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 210 tỷ đồng trong quý IV/2022. Lũy kế cả năm 2023, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt doanh thu thuần 8.316 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 đạt 584 tỷ đồng (tương đương lãi 1,6 tỷ đồng/ngày), tăng 20,2% so với năm 2022. Đây cũng là năm lãi kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây của thương hiệu gắn bó lâu đời với người Việt. Năm 2023, Bóng đèn Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng. Như vậy, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã vượt 36% kế hoạch về doanh thu và bỏ xa tới 69% kế hoạch về lợi nhuận. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt 7.784 tỷ đồng, tăng khoảng 1.100 tỷ (+16%) so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có 802 tiền mặt, gần 5.050 tiền phải thu ngắn hạn, tăng 692 tỷ so với đầu năm; hàng tồn kho ghi nhận giá trị hơn 1.267 tỷ đồng.

