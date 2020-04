Chứng khoán hôm nay 6/4: Vì sao SSI, PVS, MWG được khuyến nghị?

SSI có thể sẽ tiếp cận vùng giá 15.000-15.500 đồng/cp



CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC): SSI đã ở trong trạng thái giảm giá từ cuối năm ngoái đến nay với xuất phát điểm là khu vực tích lũy 20.000-23.000 đồng/cp.

Phiên 3/4, thanh khoản tăng cao đã đẩy giá cổ phiếu tăng kịch trần. Các chỉ báo kỹ thuật đang chưa có được sự đồng nhất về trạng thái nhưng cũng dần chuyển sang trạng thái tích cực.

Chỉ báo MACD vừa tạo Golden Cross trong phiên hôm nay nên đó có thể là dấu hiệu khởi đầu cho một giai đoạn tươi sáng hơn của cổ phiếu. Tuy vậy, việc chỉ báo RSI chưa vượt qua giá trị 50 cũng như đường EMA12 vẫn đang ở dưới đường EMA26 nên áp lực chốt lời có thể xuất hiện trong ngắn hạn.

Theo đánh giá, SSI có thể sẽ tiếp cận vùng giá 15.000-15.500 đồng/cp trong thời gian tới sau đó tiềm năng đi ngang tích lũy để tìm thêm động lực cho quá trình tăng giá được vững vàng hơn.

Mua PVS với giá mục tiêu 15.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Theo báo cáo tài chỉnh đã kiểm toán năm 2019, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) điều chỉnh tăng lãi ròng 16,2% đạt 849 tỷ đồng so với con số chưa kiểm toán.

Theo trao đổi với công ty, VCSC cho rằng việc điều chỉnh tăng này đến từ khoản hoàn nhập dự phòng cho kho dầu nổi (FPSO) Lam Sơn được ghi nhận trong báo cáo kiểm toán năm 2019 thay vì năm 2020, khi PVS và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ký kết gia hạn hợp đồng và thỏa thuận giá thuê ngày mới cho FPSO Lam Sơn vào ngày 16/3/2020.

Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lãi ròng báo cáo năm 2020, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến dự báo lãi ròng cốt lõi năm 2020.

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho PVS với giá mục tiêu 15.100 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng 53,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,8%). Theo giá đóng cửa 3/4, PVS hiện được giao dịch tại P/E cốt lõi năm 2020 là 6,0 lần và P/B là 0,4 lần.

Khuyến nghị mua MWG

CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị mua cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) dù giảm giá mục tiêu 41%, với lý do:

(1) điều chỉnh giảm dự báo LNST 29%/23%/20% lần lượt cho các năm 2020/2021/2022 khi dịch COVID-19 diễn biến trầm trọng hơn giả định ban đầu và

(2) mức chiết khấu định giá mới 30% cho TGDĐ/DMX nhằm phản ánh rủi ro bùng phát dịch bệnh kéo dài – rủi ro lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ trong ngành hàng không thiết yếu.

VCSC sẽ đánh giá lại mức chiết khấu định giá này trong tương lai khi tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu cải thiện rõ ràng.

VCSC hiện dự phóng lợi nhuận sau thuế chung của TGDĐ (điện thoại di động) và DMX (điện máy) sẽ giảm 8% trong năm 2020 (so với mức tăng 21% trước đây), giả định rằng những gián đoạn do dịch COVID-19 đến hoạt động kinh tế sẽ đạt đỉnh vào thời điểm cuối quý 2/2020 (so với thời điểm cuối quý 1/2020 như đã dự báo trước đây).

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận của TGDĐ và DMX sẽ phục hồi đạt mức 2 chữ số trong giai đoạn 2021-2022 khi hoạt động tiêu dùng và kinh doanh phục hồi sau khủng hoảng do dịch COVID-19.

MWG hiện được giao dịch tại PEG 3 năm hấp dẫn là 0,3 so với dự báo CAGR EPS đạt 20% trong giai đoạn 2019-2022. VCSC cho rằng MWG, được hỗ trợ bởi năng lực quản lý và tài chính mạnh mẽ của công ty, cũng như quy mô vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, sẽ vượt qua khủng hoảng do dịch COVID-19.