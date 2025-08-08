Hà Nội

Xã hội

Tích cực tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển

Từ chiều tối 7/8, lực lượng chức năng cùng người dân xuyên đêm tích cực tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu bằng thuyền thúng trên biển.

Thanh Hà

Ngày 8/8, thông tin từ Thiếu tá Trần Quốc Khánh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tìm kiếm một ngư dân phường Quảng Phú mất tích khi đi câu trên biển.

mat-tich-3.jpg
Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tìm kiếm một ngư dân phường Quảng Phú mất tích khi đi câu trên biển.

Trước đó, khoảng 16h 30 ngày 7/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận tin báo của người dân về việc 3h sáng cùng ngày, ông Phan Đình Hồng (72 tuổi, khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng, nhưng đến chiều tối vẫn chưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Tam Thanh lập tức triển khai một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm ven bờ biển.

Đến 17h, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc thuyền thúng của ngư dân Phan Đình Hồng trôi dạt vào bờ biển thôn Long Thạnh (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), nhưng không thấy người.

mat-tich-1.jpg
Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển.

Sau khi nhận thông tin, từ 22h ngày 7/8 đến sáng ngày 8/8, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động 3 phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm trên biển và dọc bờ.

Hiện nay, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai với 3 tổ, 1 tổ dùng ca nô tìm kiếm trên biển; 1 tổ phối hợp lực lượng Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường Quảng Phú tìm kiếm dọc bờ; 1 tổ tìm kiếm dọc bờ biển các xã Tam Xuân, Tam Anh.

