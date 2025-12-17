ĐH Trà Vinh: Gói thầu thiết bị hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm “tượng trưng” [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật vừa trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%. Con số này dấy lên băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại đơn vị này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục và y tế luôn là vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt, bởi đây là lĩnh vực sử dụng nguồn ngân sách hoặc nguồn thu sự nghiệp lớn, đòi hỏi tính minh bạch và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, tại Trường Đại học Trà Vinh, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu mua sắm trong năm 2025 đang cho thấy những chỉ số tiết kiệm "nhỏ giọt".

Cụ thể, ngày 09/12/2025, ông Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đã ký Quyết định số 11645/QĐ-ĐHTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 02 - Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy Trường Y - Dược, Trường Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Khu thí nghiệm tập trung".

Nguồn MSC

Gói thầu này (Mã gói thầu: BP2500690789) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Theo Quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (Mã số doanh nghiệp: 0103304761). Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Số 77, Ngõ 102 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội; người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng Gấm.

Điều đáng chú ý nằm ở giá trúng thầu. Cụ thể, giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 6.368.597.000 đồng. Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu với giá 6.322.680.000 đồng.

Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà trường chỉ là 45.917.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,72%.

Trong lĩnh vực đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm (chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu) là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế. Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), một trong những mục tiêu chính của đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu quy mô hơn 6,3 tỷ đồng nhưng chỉ giảm giá được hơn 45 triệu đồng là một thực tế cần được chủ đầu tư lưu tâm.

Theo biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500509075), gói thầu này có sự tham gia của 02 nhà thầu. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về nhà thầu đến từ Hà Nội với thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp (dưới 1%), các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần rà soát lại khâu lập giá dự toán và thẩm định giá. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, giá gói thầu phải được xây dựng sát với giá thị trường. Nếu giá trần bị đẩy lên cao, nhà thầu trúng thầu dù giảm giá ít vẫn đảm bảo đúng quy trình nhưng ngân sách lại chịu thiệt."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Điệp khúc "một mình một ngựa" trúng thầu tiền tỷ tại ĐH Trà Vinh