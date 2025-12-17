Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

ĐH Trà Vinh: Gói thầu thiết bị hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm “tượng trưng” [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật vừa trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%. Con số này dấy lên băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại đơn vị này.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục và y tế luôn là vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt, bởi đây là lĩnh vực sử dụng nguồn ngân sách hoặc nguồn thu sự nghiệp lớn, đòi hỏi tính minh bạch và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, tại Trường Đại học Trà Vinh, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu mua sắm trong năm 2025 đang cho thấy những chỉ số tiết kiệm "nhỏ giọt".

Cụ thể, ngày 09/12/2025, ông Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đã ký Quyết định số 11645/QĐ-ĐHTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 02 - Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy Trường Y - Dược, Trường Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Khu thí nghiệm tập trung".

2-5178.jpg
Nguồn MSC

Gói thầu này (Mã gói thầu: BP2500690789) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Theo Quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật (Mã số doanh nghiệp: 0103304761). Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Số 77, Ngõ 102 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội; người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng Gấm.

Điều đáng chú ý nằm ở giá trúng thầu. Cụ thể, giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 6.368.597.000 đồng. Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu với giá 6.322.680.000 đồng.

Như vậy, qua công tác đấu thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà trường chỉ là 45.917.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,72%.

Trong lĩnh vực đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm (chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu) là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế. Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), một trong những mục tiêu chính của đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu quy mô hơn 6,3 tỷ đồng nhưng chỉ giảm giá được hơn 45 triệu đồng là một thực tế cần được chủ đầu tư lưu tâm.

Theo biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500509075), gói thầu này có sự tham gia của 02 nhà thầu. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về nhà thầu đến từ Hà Nội với thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp (dưới 1%), các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần rà soát lại khâu lập giá dự toán và thẩm định giá. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, giá gói thầu phải được xây dựng sát với giá thị trường. Nếu giá trần bị đẩy lên cao, nhà thầu trúng thầu dù giảm giá ít vẫn đảm bảo đúng quy trình nhưng ngân sách lại chịu thiệt."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Điệp khúc "một mình một ngựa" trúng thầu tiền tỷ tại ĐH Trà Vinh

#đấu thầu #Trường ĐH Trà Vinh #tiết kiệm ngân sách #hiệu quả kinh tế #gói thầu #dịch vụ kỹ thuật

Bài liên quan

Bạn đọc

Mối quan hệ giữa Công ty An Lạc và Trường Đại học Trà Vinh: "Sân quen" hay sự trùng hợp? [Kỳ 3]

Trường Đại học Trà Vinh là nơi Công ty An Lạc ghi nhận thành tích đấu thầu ấn tượng nhất với 13/16 gói thầu trúng. Sự "thuận lợi" này đang làm dấy lên những nghi vấn về tính cạnh tranh tại đây.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong danh sách 35 bên mời thầu mà Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tư vấn An Lạc (Công ty An Lạc) đã từng tham gia dự thầu, Trường Đại học Trà Vinh nổi lên như một đối tác lớn nhất và thường xuyên nhất. Mối quan hệ hợp tác này diễn ra vô cùng thuận lợi cho Công ty An Lạc, biến nơi đây trở thành một "sân quen" với tỷ lệ trúng thầu áp đảo.

Thành tích "bách chiến bách thắng" tại Trà Vinh

Xem chi tiết

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" tại Trường Đại học Trà Vinh: Trúng 41/45 gói và gói thầu tiết kiệm 0,48% [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu cho thấy, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật có tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 91% (41/45 gói) tại Trường Đại học Trà Vinh. Đáng chú ý, trong năm 2025, có gói thầu doanh nghiệp này trúng với tỷ lệ tiết kiệm 0,48%.

Quan sát của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật, Trường Đại học Trà Vinh là bên mời thầu "thân quen" nhất. Theo thống kê, nhà thầu này đã tham gia 45 gói thầu do Trường Đại học Trà Vinh mời thầu. Kết quả, công ty đã trúng thầu tới 41 gói, trượt 3 gói và 1 gói đang trong giai đoạn chờ kết quả (chính là gói thầu gần 7 tỷ đồng đã nêu ở bài viết: Gói thầu gần 7 tỷ tại ĐH Trà Vinh: Nhà thầu quen mặt "một mình một ngựa"?). Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này tại đây lên tới hơn 91%, một con số hiếm thấy.

Tổng giá trị của 41 gói thầu mà Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật đã trúng tại Trường Đại học Trà Vinh là 152.653.910.500 đồng. Lịch sử đấu thầu cho thấy một sự hiện diện dày đặc và tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối của nhà thầu này tại các gói thầu của chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu gần 7 tỷ tại ĐH Trà Vinh: Nhà thầu quen mặt "một mình một ngựa"? [Kỳ 1]

Gói thầu gần 7 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tham gia. Đáng chú ý, nhà thầu này đã trúng 41/45 gói thầu của chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/9/2025, bên mời thầu là Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 01 - Mua vật tư, hóa chất, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy tại các Khoa, Trường, Viện và phục vụ quản lý chung năm học 2025 - 2026 (mã thông báo mời thầu IB2500365134). Gói thầu này có giá trị là 6.930.678.000 đồng, được đầu tư từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

4-1066.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới