Đau ngực 2 giờ, người đàn ông 52 tuổi phát hiện hẹp nặng mạch vành

Điện tâm đồ, siêu âm tim và xét nghiệm máu ban đầu không bất thường nhưng cơn đau ngực tái diễn, người đàn ông 52 tuổi được phát hiện hẹp nặng động mạch vành.

Đau ngực tái diễn không phát hiện bất thường

Anh V.T.H. (52 tuổi, Phú Thọ) có lối sống điều độ, ăn uống lành mạnh và duy trì tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đàn ông xuất hiện những cơn đau tức ngực tái diễn.

Có cơn đau chỉ kéo dài vài phút, nhưng cũng có lần kéo dài khoảng 2 giờ. Lo lắng trước triệu chứng bất thường, anh H. đến một bệnh viện gần nhà kiểm tra. Điện tâm đồ, siêu âm tim và xét nghiệm máu tại đây chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Dù vậy, tình trạng đau tức ngực tiếp tục xuất hiện. Anh quyết định xuống Hà Nội để thăm khám chuyên sâu.

ThS.BS. Nguyễn Anh Tuấn thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt trực tiếp thăm khám, khai thác tiền sử và quá trình khám sức khỏe trước đó của bệnh nhân. Trước triệu chứng đau ngực tái diễn, bác sĩ tư vấn thực hiện các thăm dò chuyên sâu để đánh giá tình trạng tim mạch, trong đó có chụp cắt lớp vi tính động mạch vành bằng CT phổ Philips Spectral CT 7500.

Phát hiện hẹp nặng động mạch vành, được can thiệp kịp thời

Kết quả chụp cho thấy người bệnh có tổn thương xơ vữa vôi hóa, mảng bám nguy cơ cao gây "hẹp nặng khẩu kính động mạch LCX", kèm giảm tưới máu rõ ràng theo vùng cấp máu.

Ngoài tổn thương tại LCX, hình ảnh chụp còn ghi nhận hẹp các động mạch vành phải mức độ trung bình, hẹp nhẹ động mạch liên thất trước LAD1. Người bệnh đồng thời có cầu cơ mảnh LAD2, gây hẹp nhẹ khẩu kính mạch máu thì tâm trương.

Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước kết quả trên, ThS.BS. Nguyễn Anh Tuấn hội chẩn cùng các chuyên gia, bác sĩ tim mạch can thiệp và tư vấn người bệnh thực hiện can thiệp kịp thời nhằm ngăn ngừa biến chứng nhồi máu cơ tim cấp.

Anh H. sau đó được can thiệp đặt stent động mạch vành. Sau can thiệp, sức khỏe ổn định, triệu chứng đau tức ngực không còn xuất hiện.

Đau ngực cần được đánh giá đúng nguyên nhân

ThS.BS. Nguyễn Anh Tuấn cảnh báo, trường hợp trên cho thấy triệu chứng đau tức ngực cần được đánh giá thận trọng, đặc biệt khi đau tái diễn hoặc kéo dài. Một lần kiểm tra chưa phát hiện bất thường không đồng nghĩa nguy cơ tim mạch đã được loại trừ.

Hình ảnh hẹp mạch máu của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đau ngực do bệnh lý động mạch vành có thể xuất hiện từng cơn, với thời gian và mức độ khác nhau. Khi triệu chứng tái diễn, người bệnh cần đi khám để bác sĩ đánh giá toàn diện và lựa chọn phương pháp thăm dò phù hợp.

Việc phát hiện tổn thương động mạch vành có ý nghĩa trong đánh giá nguy cơ và quyết định hướng điều trị. Với những trường hợp có tổn thương đáng kể, can thiệp kịp thời có thể giúp khôi phục dòng máu qua đoạn mạch bị hẹp và hạn chế nguy cơ biến chứng cấp tính.

Hình ảnh hẹp mạch máu của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dấu hiệu đau ngực không nên chủ quan - Đau tức ngực tái diễn, kéo dài hoặc xuất hiện dồn dập cần được thăm khám. - Kết quả kiểm tra ban đầu bình thường không phải lúc nào cũng loại trừ bệnh lý động mạch vành. - Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần đánh giá chuyên sâu theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện tổn thương mạch vành và nguy cơ nhồi máu cơ tim.

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