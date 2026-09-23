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Sống Khỏe

Thai 39 tuần, sản phụ Maroc phát hiện tiền sản giật và u buồng trứng 7 cm

Thai 39 tuần 3 ngày, sản phụ Maroc có huyết áp 170/110 mmHg, protein niệu và khối u buồng trứng phải 7 cm.

Thúy Nga

Bay từ Philippines về Việt Nam sinh con, phát hiện tiền sản giật

Đang mang thai những tuần cuối, một cặp vợ chồng người Maroc vẫn thực hiện chuyến du lịch qua nhiều quốc gia châu Á. Khi thai kỳ bước sang tuần 39, người vợ đang ở Philippines, còn người chồng ở một quốc gia khác. Sau khi tìm hiểu thông tin về y tế tại khu vực, hai vợ chồng quyết định bay về Việt Nam để sinh con.

Lúc 1h30 ngày 20/9/2026, sản phụ sinh năm 1992 có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai được 39 tuần 3 ngày.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong hơn 9 tháng mang thai, sản phụ chỉ khám thai 4 lần. Vì vậy, các mốc theo dõi, sàng lọc trước sinh chưa được thực hiện đầy đủ.

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Giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của sản phụ tăng cao, lên tới 170/110 mmHg. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng đồng thời cho thấy có protein niệu.

Tình trạng tăng huyết áp trong thai kỳ kèm protein niệu là những dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán tiền sản giật. Đây là biến chứng sản khoa có thể diễn tiến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nếu không được phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời.

Huyết áp vẫn cao, quyết định mổ lấy thai

Trước tình trạng trên, sản phụ được nhập viện để theo dõi sát và điều trị nội khoa bằng phác đồ phối hợp hai loại thuốc hạ áp.

Tuy nhiên, dù tuân thủ điều trị, huyết áp vẫn duy trì ở mức khoảng 150/100 mmHg. Trong bối cảnh thai đã đủ tháng và huyết áp chưa được kiểm soát tối ưu, ê-kíp trực tiến hành hội chẩn chuyên môn khẩn cấp.

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Ê- kíp phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chỉ định mổ lấy thai chủ động nhằm chấm dứt thai kỳ, hạn chế nguy cơ tiền sản giật tiếp tục diễn tiến và gây biến chứng cho mẹ, thai nhi.

Ca phẫu thuật được tiến hành. Một bé trai nặng 3,3 kg chào đời khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình mổ lấy thai, ê-kíp phát hiện thêm một khối u tại buồng trứng phải, kích thước khoảng 7 cm.

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Niềm hạnh phúc của người mẹ và y bác sĩ khi ca mổ thành công - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đánh giá tổn thương ngay trong cuộc phẫu thuật và tiến hành bóc tách khối u, đồng thời bảo tồn buồng trứng phải cho sản phụ.

Như vậy, trong cùng một lần can thiệp, ê-kíp vừa thực hiện mổ lấy thai do tình trạng tiền sản giật và thai đủ tháng, vừa xử lý khối u buồng trứng được phát hiện trong quá trình phẫu thuật.

Tiền sản giật không nên chủ quan

Tiền sản giật thường liên quan đến tăng huyết áp xuất hiện trong thai kỳ và có thể kèm protein niệu hoặc các dấu hiệu tổn thương cơ quan. Bệnh có khả năng diễn tiến nhanh và gây biến chứng cho cả mẹ và thai.

Theo dõi thai kỳ định kỳ giúp phát hiện sớm những bất thường về huyết áp, xét nghiệm và sự phát triển của thai, từ đó bác sĩ có cơ sở đánh giá nguy cơ và lựa chọn thời điểm, phương pháp xử trí phù hợp.

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#Tiền sản giật #Sản phụ mang thai tuần 39 #Phẫu thuật lấy thai #U buồng trứng #Theo dõi thai kỳ

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