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Sống Khỏe

Thai 36 tuần xoắn tử cung 180 độ, sản phụ rơi vào sốc nguy kịch

Xoắn tử cung khiến thai 36 tuần đã lưu, tử cung tím đen không thể bảo tồn. Sản phụ phải cắt tử cung để cầm máu, cứu sống.

Thúy Nga

Xoắn tử cung 180 độ, tử cung tím đen

Một ca cấp cứu sản khoa đặc biệt vừa được xử trí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sản phụ 37 tuổi, mang thai 36 tuần, con lần 3, ngôi ngược, có tiền sử 2 lần mổ lấy thai. Trong suốt thai kỳ, người bệnh được theo dõi định kỳ và chưa phát hiện bất thường.

Khoảng 5h sáng ngày nhập viện, sau khi trở mình, sản phụ đột ngột đau bụng dữ dội, bụng căng cứng, vã mồ hôi, khó thở và mệt nhiều. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện trong tình trạng sốc, mạch và huyết áp không đo được, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ xác định người bệnh thiếu máu rất nặng, rối loạn tuần hoàn nghiêm trọng, rau bong non thể nặng và thai đã lưu. Trước tình trạng nguy kịch, Khoa Cấp cứu và Khoa Phụ sản khẩn trương kích hoạt quy trình “Báo động đỏ” toàn viện, đồng thời hồi sức tích cực, truyền máu tối cấp và chuyển thẳng người bệnh lên phòng mổ.

Khi mở bụng, ê-kíp phẫu thuật phát hiện thân tử cung tím đen, bị vặn xoắn 180 độ. Hai vòi trứng và buồng trứng hai bên cũng bị xoắn theo, tạo thành nút thắt tại vùng eo cổ tử cung.

Tình trạng xoắn nghiêm trọng khiến các bác sĩ không thể tháo xoắn. Ê-kíp nhanh chóng mở đoạn dưới tử cung để lấy thai. Tuy nhiên, toàn bộ tử cung đã tím đen, tổn thương không hồi phục và không còn khả năng bảo tồn. Các bác sĩ buộc phải cắt tử cung bán phần nhằm kiểm soát tổn thương, cầm máu và cứu sống người mẹ.

Hơn 2 tuần hồi sức sau ca mổ

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh vẫn rất nặng. Sản phụ phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch tại Khoa Hồi sức Ngoại.

Trong quá trình cấp cứu, phẫu thuật và điều trị hậu phẫu, người bệnh được truyền 2,5 lít hồng cầu khối, 1,2 lít huyết tương tươi đông lạnh và 400 ml tủa lạnh. Các bác sĩ đồng thời theo dõi sát tình trạng đông máu, tuần hoàn và hô hấp.

Sau những ngày đầu điều trị tích cực, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện. Sau hơn 2 tuần điều trị, sản phụ ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cảnh báo, xoắn tử cung là biến chứng sản khoa cực kỳ hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi. Thai phụ cần được đưa đi cấp cứu khi xuất hiện đau bụng dữ dội, đột ngột, bụng cứng, dấu hiệu sốc hoặc diễn biến bất thường không giải thích được.

Trong những tình huống nguy kịch, việc nhận diện nhanh, hồi sức, truyền máu và phẫu thuật cấp cứu có ý nghĩa quyết định đối với tính mạng người bệnh.

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#Xoắn tử cung #Biến chứng sản khoa #Cấp cứu sản khoa #Phẫu thuật cắt tử cung #Sản phụ nguy kịch

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