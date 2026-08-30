Tân Thới Hiệp: Nhà thầu trúng gói hơn 3,2 tỷ đồng, tiết kiệm 1,04%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thới Hiệp (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo các tuyến hẻm trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, năm 2026 (Đợt 1).

Gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng có một nhà thầu tham dự

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu Thi công xây dựng, mã TBMT IB2600443412-00, được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 11/08/2026.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600253722, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ (Sự nghiệp kinh tế). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thới Hiệp.

Trước đó, ngày 07/08/2026, ông Phan Thanh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thới Hiệp, ký Quyết định số 202/QĐ-QLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Theo quyết định, giá gói thầu xây lắp được xác định là 3.204.911.054 đồng.

Đến ngày 11/08/2026, ông Phan Thanh Tâm ký Quyết định số 206/QĐ-QLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

Theo Biên bản mở thầu, tại thời điểm đóng, mở thầu ngày 20/08/2026, có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hằng, với giá dự thầu 3.171.621.039 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2108/2026/BC ngày 21/08/2026, do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến lập, ghi nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hằng đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật.

Do chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ và được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu không thực hiện bước xếp hạng mà chuyển sang đối chiếu tài liệu theo quy trình lựa chọn nhà thầu.

Ngày 22/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thới Hiệp Phan Thanh Tâm ký Quyết định số 225/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hằng được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 3.171.621.039 đồng, bằng đúng giá dự thầu của doanh nghiệp.

So với giá gói thầu được phê duyệt là 3.204.911.054 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 33.290.015 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,04%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được công khai, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hằng có mã số doanh nghiệp 0311728803, địa chỉ tại số 91/6A Khu Phố Phú Hội, phường Bình Hòa, TP HCM.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2012, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Đạt.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia 100 gói thầu. Trong số này, doanh nghiệp trúng 43 gói, trượt 54 gói, có 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế được ghi nhận là 181.481.509.502 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 67.575.198.087 đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò thành viên liên danh là 113.906.311.415 đồng.

Riêng trong năm 2026, ngoài gói thầu tại phường Tân Thới Hiệp nêu trên, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hằng còn được công bố trúng 2 gói thầu tại các chủ đầu tư khác.

Cụ thể, gói Thi công xây dựng do Khu Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư có giá trúng thầu 8.687.167.290 đồng, được công bố kết quả ngày 22/06/2026.

Gói Thi công xây dựng công trình do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đắk Song làm chủ đầu tư có giá trúng thầu 1.902.237.000 đồng, được công bố kết quả ngày 26/05/2026.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, theo quy định tại Điều 4 và Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, hoạt động đấu thầu hướng tới các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, pháp luật hiện hành tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư mở thầu và tiếp tục đánh giá hồ sơ trong trường hợp chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đối với gói thầu tại phường Tân Thới Hiệp, hồ sơ công khai cho thấy có một nhà thầu tham dự và được đánh giá đáp ứng yêu cầu, với giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 1,04%. Theo luật sư, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc bảo đảm các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế vẫn là những nội dung cần được chú trọng.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng cho rằng, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt việc siết chặt kỷ cương trong công tác đấu thầu, trong đó có yêu cầu khắc phục tình trạng tiêu chí hạn chế trong E-HSMT và nâng cao chất lượng lập dự toán.

Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng đề cập việc chủ đầu tư chủ động rà soát, thương thảo nhằm tối ưu hóa giá trị hợp đồng.

Từ các yêu cầu trên, chuyên gia cho rằng việc lập hồ sơ mời thầu, xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn.