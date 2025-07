Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La

Tin tức 24h: 9 tỉnh thành có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất chiều tối nay Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 26/07 đến 13 giờ ngày 27/7), khu vực các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, TP. Huế, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Luân Giới 148,4mm (Điện Biên); Chiềng En 161,6mm (Sơn La); Lộc Thịnh 101,6mm (Thanh Hóa); Thủy Điện Đồng Văn 70,4mm (Nghệ An); Hướng Lộc 256mm (Quảng Trị); Lưu vực Thủy điện Rào Trăng4 72,6mm (TP. Huế); Đắk Sao 78mm (Quảng Ngãi);…