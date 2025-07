Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rất to; Hà Tĩnh đến Đà Nẵng sắp đón mưa trên 200mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Đêm qua và sáng nay (25/7), tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục cómưa lớn. Nhiều trạm đo ghi nhận lượng mưa vượt 100mm. Đáng chú ý, trạm Dào San (Lai Châu) đo được 183,7mm, Mường Tùng (Điện Biên) 163mm, và Chiềng Lao (Sơn La) 159,6mm.

Đêm mai 26/7 dự báo sẽ có mưa to trên 200mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trong hôm nay 25/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo vẫn có mưa vừa đến to, cục bộ mưa rất to, có nơi trên 150mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông, một số nơi có thể mưa trên 80mm. Từ ngày mai (26/7), mưa ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối nay dự báo có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Đặc biệt, từ đêm 26 đến hết ngày 27/7, mưa sẽ gia tăng mạnh tại dải đất từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có nơi mưa rất to trên 200mm. Sau ngày 28/7, mưa lớn ở khu vực này cũng có khả năng giảm.

Cảnh báo thiên tai mức 1 được đưa ra cho nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên theo dõi sát các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với mưa lớn và thiên tai.