Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 Kajiki

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nghệ An.

Chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng nêu rõ, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi bão chưa vào - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, hồi 16h ngày 24/8, tâm bão số 5 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km và Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 16. Dự báo bão tiếp tục mạnh thêm và chiều tối 25/8 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4.

Từ đêm 24/8, Nghệ An bắt đầu có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội. Lượng mưa trên địa bàn từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sóng lớn, nước dâng do bão cao 0,5-1,5m có thể gây ngập sâu vùng ven biển. Các phương tiện tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản trong khu vực tuyệt đối không an toàn.

Cuộc họp triển khai công tác ứng phó bão số 5.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; Đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thiên tai ngày càng khốc liệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Những năm gần đây tình hình thiên tai, bão lũ ở nước ta diễn biến rất phức tạp. Đây là tình huống thiên tai đặc biệt nguy hiểm, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần “4 tại chỗ”, đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó của từng bộ, ngành, địa phương; Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ. Ban chỉ huy các cấp, nhất là các tỉnh ven biển và miền núi, cần khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị chu đáo mọi phương án, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.