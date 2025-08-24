Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5.

Chiều 24/8, Cổng thông tin Chính phủ cho biết, trước tình hình bão số 5 Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu 4 và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Dự kiến tối nay (24/8), tại Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đê biển ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 24/8, bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 134–166 km/h. Lúc 16h, tâm bão còn cách Nghệ An 470 km, Hà Tĩnh 450 km, Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông.

Dự báo sáng sớm ngày 25/8, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ đầu cấp 14, giật cấp 16. Từ trưa đến chiều ngày 25/8, bão vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Cường độ tuy có giảm nhưng vẫn ở cấp bão rất mạnh, đầu cấp 12, giật cấp 14.

Với cấp bão rất mạnh này, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đặt cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên khu vực vùng ven biển và đất liền Thanh Hoá - Quảng Trị trong cả ngày 25/8.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực Tây Bắc Biển Đông (Hoàng Sa): gió cấp 9–11, gần tâm bão 12–14, giật 16; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m; biển động dữ dội.

Hà Tĩnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 5.

Vùng biển Thanh Hóa – Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió cấp 7–9, tăng 10–11, gần tâm 12–14, giật 16; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn): gió cấp 6–7, giật 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ): gió cấp 8–9, giật 11; sóng 2,5–4,5m; biển động rất mạnh.

Từ đêm 24/8, Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 8–10, gần tâm bão 11–13, giật 14–15. Cảnh báo nước dâng và ngập lụt ven biển, từ Hải Phòng – Bắc Quảng Trị: Nước dâng 0,5–1,5m. Nguy cơ cao ngập úng vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều và tối 25-8.

Từ chiều tối 24/8 đến hết 26/8: Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: mưa 100–150mm, cục bộ hơn 250mm. Riêng Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: Mưa rất to 200–400mm, cục bộ có nơi hơn 700mm. Nguy cơ mưa cực lớn (hơn 200mm/3h).

Tại khu vực thượng và trung Lào: Mưa 100–250mm (25–27/8), có nơi hơn 500mm.