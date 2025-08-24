Hà Nội

Xã hội

Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5.

Hạo Nhiên

Chiều 24/8, Cổng thông tin Chính phủ cho biết, trước tình hình bão số 5 Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu 4 và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Dự kiến tối nay (24/8), tại Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

image.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đê biển ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 24/8, bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 134–166 km/h. Lúc 16h, tâm bão còn cách Nghệ An 470 km, Hà Tĩnh 450 km, Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông.

Dự báo sáng sớm ngày 25/8, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ đầu cấp 14, giật cấp 16. Từ trưa đến chiều ngày 25/8, bão vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Cường độ tuy có giảm nhưng vẫn ở cấp bão rất mạnh, đầu cấp 12, giật cấp 14.

Với cấp bão rất mạnh này, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đặt cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên khu vực vùng ven biển và đất liền Thanh Hoá - Quảng Trị trong cả ngày 25/8.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực Tây Bắc Biển Đông (Hoàng Sa): gió cấp 9–11, gần tâm bão 12–14, giật 16; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m; biển động dữ dội.

539058459-1473635080885978-2341044073700865135-n.jpg
Hà Tĩnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 5.

Vùng biển Thanh Hóa – Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió cấp 7–9, tăng 10–11, gần tâm 12–14, giật 16; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn): gió cấp 6–7, giật 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ): gió cấp 8–9, giật 11; sóng 2,5–4,5m; biển động rất mạnh.

Từ đêm 24/8, Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 8–10, gần tâm bão 11–13, giật 14–15. Cảnh báo nước dâng và ngập lụt ven biển, từ Hải Phòng – Bắc Quảng Trị: Nước dâng 0,5–1,5m. Nguy cơ cao ngập úng vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều và tối 25-8.

Từ chiều tối 24/8 đến hết 26/8: Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: mưa 100–150mm, cục bộ hơn 250mm. Riêng Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: Mưa rất to 200–400mm, cục bộ có nơi hơn 700mm. Nguy cơ mưa cực lớn (hơn 200mm/3h).

Tại khu vực thượng và trung Lào: Mưa 100–250mm (25–27/8), có nơi hơn 500mm.

Xã hội

Nông dân Hà Tĩnh “chạy đua” gặt lúa non tránh bão số 5 Kajiki

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gặt lúa non, chạy đua với bão số 5 Kajiki.

z6939741652269-384755d25656fa90b1a24c5a1bcbe168.jpg
Dù lúa mới chín được 80%, nhưng người dân các xã Cẩm Bình, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Xuân Lộc, Trường Lưu... (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn khẩn trương thuê máy cơ giới để thu hoạch, nhằm chạy đua với bão số 5 Kajiki đang tiến sát vào đất liền.
z6939740811293-7167029e993282ab97e39bc753ea1a0c.jpg
Từ sáng sớm 24/8, nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình đã tranh thủ từng giờ nắng trước bão số 5 để gặt lúa. “Trước giờ bão đổ bộ dù biết gặt sớm có thể giảm năng suất và chất lượng lúa nhưng bà con vẫn phải tranh thủ gặt. Lúa dù chỉ mới chín đạt 80% nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch nhanh gọn kẻo sợ bão vào, nước lũ về sẽ gây ngập úng và nảy mầm…”, ông Nguyễn Văn Tùng, chia sẻ.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh gia cố đê biển sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Nhằm hạn chế đê biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 400 người gia cố các điểm xung yếu.

Khẩn trương gia cố đê Hội Thống

Ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó khẩn cấp bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Hà Tĩnh đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sáng 24/8, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác phòng chống bão. Công điện được gửi tới các sở, ngành, chủ đầu tư công trình trọng điểm, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền cơ sở để huy động tổng lực ứng phó.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường ven biển, cửa sông hoàn thành việc di dời dân trước 17h ngày 24/8. Các hộ sống tại vùng trũng, ven sông suối, khu vực nguy cơ cao phải khẩn cấp sơ tán, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

