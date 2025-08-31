Hà Nội

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân, dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025

0h ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn Việt Nam tới Thiên Tân, bắt đầu dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Theo Phạm Tiếp/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Lưu Vĩ; Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Nhân đại thành phố Thiên Tân Dụ Vân Lâm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp mở rộng của Hội nghị để chia sẻ về thành tựu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm, mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh SCO, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, tập đoàn doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, nhất là tranh thủ nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong hoạt động song phương với Trung Quốc, trong năm Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc gặp Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhằm duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, nhất là các thỏa thuận trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa hai đồng chí Tổng Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc, nhất là các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước như hạ tầng chiến lược, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an ninh, văn hóa, du lịch…

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cộng đồng người Việt Nam tại Thiên Tân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cộng đồng người Việt Nam tại Thiên Tân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
