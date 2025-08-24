Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 5, khẩn trương, quyết liệt nhất

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 143/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025. Công điện nêu rõ: Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Tiếp theo công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8, để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão, trong đó:

Kiểm đếm, thông tin, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn neo đậu, không để xảy ra chìm đắm. Chủ động cấm biển từ ngày 24/8, kiểm soát giao thông khi bão ảnh hưởng trực tiếp để bảo đảm an toàn. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là đê điều, hồ đập, trụ tháp, lưới điện; bảo vệ và thu hoạch sản xuất nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Rà soát, bố trí lực lượng sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm: Nhà yếu, vùng thấp trũng, ven sông, ven biển, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Kiên quyết không để người dân ở lại tàu thuyền, lồng bè khi bão vào. Vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện an toàn, không để lũ chồng lũ. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại trọng điểm; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho vùng có nguy cơ chia cắt kéo dài.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi sát, tham khảo dự báo quốc tế, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về bão số 5 và mưa lũ; chủ động bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; phối hợp ngành công thương vận hành an toàn hệ thống hồ chứa. Tổ chức trực ban 24/7, thông báo khu vực nguy hiểm trên biển, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu; đôn đốc địa phương triển khai ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt khả năng xử lý.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp địa phương rà soát toàn bộ tàu, phương tiện vận tải trên biển, ven biển, cửa sông ở khu vực ảnh hưởng bão số 5; hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Bảo đảm an toàn cho các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, giao thông, kể cả trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trong thời gian bão ảnh hưởng. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn hàng hải Việt Nam phải bố trí sẵn phương tiện tại khu vực trọng điểm, sẵn sàng phối hợp lực lượng liên quan triển khai ứng phó, cứu nạn kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng Công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão số 5, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông để bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc ngay khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc khai giảng, học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, lễ hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.