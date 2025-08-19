Tưng bừng lễ khánh thành, khởi công 250 dự án mừng Quốc khánh

Cả nước tưng bừng lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 19/8, trên cả nước sẽ diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Ảnh: Chinhphu.vn

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

xây dựng những biểu tượng của khát vọng

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các dự án công nghiệp, năng lượng, các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao,…

Ảnh: Chinhphu.vn

Với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó, khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án là 1.280.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng).

Về đường bộ cao tốc, từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã hoàn thành 455km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700km, hướng tới mục tiêu 3.000km vào cuối 2025 và 5.000km vào năm 2030. Về hệ thống đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397km, đang triển khai thi công 633km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838km đường bộ ven biển. Hôm nay, Bộ Xây dựng khởi công 6 dự án cao tốc dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam,...

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, chúng ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn,… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. Hôm nay, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài,… và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay, chúng ta tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…

Về công trình xây dựng dân dụng, so với đầu nhiệm kỳ, tỉ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6m² sàn/người (tăng 2,2m²),… Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634 nghìn căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận định, việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

khí thế sôi nổi khánh thành, khởi công dự án

Tại Thủ đô Hà Nội, sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Cũng trong buổi sáng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình trọng điểm nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP. Hà Nội được khánh thành, khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Theo thiết kế, cầu vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng hơn 32m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Cầu dẫn dài hơn 6,5 km, toàn bộ dự án có tổng chiều dài 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 5,2 km, đoạn qua Hưng Yên dài 2,3 km.

Cầu Ngọc Hồi thuộc tuyến Vành đai 3, 5, kết nối từ đường Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Công trình được kỳ vọng giảm tải áp lực cho cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho khu vực phía Đông và Nam Hà Nội.

Dự án được thực hiện tại Thanh Trì, Gia Lâm (TP Hà Nội) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), với thời gian triển khai từ năm 2025 - 2028. Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách TP. Hà Nội.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km (vận tốc thiết kế 80 km/h) trong đó 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km qua tỉnh Vĩnh Long. Công trình bao gồm cầu dây văng Rạch Miễu 2 dài 1,97km với cầu chính dây văng dài 0,51km, cầu Mỹ Tho dài 0,45km và đường dẫn dài 15,15km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đây là công trình giao thông quan trọng trong khu vực ĐBSCL do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao Quốc lộ 1 với ĐT 870, tỉnh Đồng Tháp) và điểm cuối tại Km16+660 trên Quốc lộ 60, cách mố Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km (tỉnh Vĩnh Long). Cầu Rạch Miễu 2, được xây dựng cách cầu Rạch Miễu 1 khoảng 4 km về phía thượng lưu sông Tiền.

Tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo bộ ngành, địa phương dự lễ khởi công Dự án Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (vị trí số 02) phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đây là dự án tái định cư đầu tiên được khởi công để phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cấp điện, chiếu sáng) trên diện tích khoảng 1,17 ha.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 với tổng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Cũng tại Bắc Ninh, phát biểu tại lễ khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

Theo Bộ trưởng, cảng được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược của vùng Thủ đô, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tại đây sẽ bố trí Trung đoàn Không quân CAND với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia.

Dự án có tổng diện tích gần 1.960 ha, trải dài trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao (Bắc Ninh). Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Dương, sân bay sẽ trở thành cửa ngõ giao thương mới, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, đồng thời thúc đẩy Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026, kịp thời phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027. Đây cũng sẽ là biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tổ chức khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án gồm: dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổng mức đầu tư 1.392 tỷ đồng (được thực hiện tại điểm cầu trực tiếp); khu nhà ở xã hội tại khu dân cư đồi Ngân hàng phường Hạ Long, Hà Lầm và Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại Khu công nghiệp Đông Mai (được kết nối trực tuyến).

Tại TP HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000 m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TP HCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tổ máy số 1 dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 04h27 ngày 19/8/2025 đúng dịp "Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Tại Hà Tĩnh, lễ khởi công được tổ chức tại ba địa điểm với ba dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng).

Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập; và dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen). Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân vùng hưởng lợi...