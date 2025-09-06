Hà Nội

Xã hội

Bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý ở Hà Tĩnh

Vừa mua 200 viên ma tuý về để sử dụng, đối tượng Lê Quang Chiến đã bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 6/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 04 tháng đối với 3 đối tượng, gồm: Trần Thị Thương (SN 1989, trú tại thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây, Hà Tĩnh); Nguyễn Phi Hùng (SN 1999, trú tại thôn Bản Huống, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Quang Chiến (SN 1994, trú tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, chiều 27/8, Công an xã Sơn Tây và Công an xã Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tuần tra, kiểm soát công tác an ninh trật tự trên địa bàn Quốc lộ 8A thì phát hiện đối tượng Lê Quang Chiến điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 38H1-051.19 chạy từ hướng xã Hương Sơn về xã Sơn Tây có biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát theo dõi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đến địa phận thôn Bồng Phài (xã Sơn Tây) tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì Lê Quang Chiến không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ chạy, đồng thời vứt 01 túi nilon sang bên lề đường.

z6983142665985-1d130ddfb0e884207e612694c9bb6593.jpg
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Ngay lập tức, tổ công tác đuổi theo khoảng 50m thì khống chế, bắt giữ được đối tượng. Sau đó, lực lượng Công an yêu cầu Chiến nhặt gói hàng vừa vứt lên, tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong túi nilong có đựng khoảng 200 viên nén màu hồng.

Làm việc cơ quan Công an, Lê Quang Chiến khai nhận số ma túy này là hồng phiến mua của Trần Thị Thương (SN 1989, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) với số tiền 8.000.000 đồng về nhằm mục đích để sử dụng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị Thương thu giữ thêm 200 viên màu xanh và 70 viên nén màu hồng.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận số ma túy bán cho Lê Quang Chiến là do Thương nhờ Nguyễn Phi Hùng (là người yêu của Thương) chở đến cột mốc ở địa phận thôn Quang Thủy (xã Sơn Giang) để ở chân cột mốc rồi gọi điện cho Chiến đến lấy ma túy, nhằm mục đích bán để kiếm lời.

Được biết, Trần Thị Thương từng bị kết án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn Lê Quang Chiến và Nguyễn Phi Hùng đã bị kết án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vừa mới ra trại vào năm 2025 và chưa được xóa án tích.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
