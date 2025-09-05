Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, thông tin từ Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 29/8, tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt (Quảng Trị), Hải đội 202 phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Hồ A Thơi (SN 2003, trú thôn Ta Xỉa, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (SN 2008, trú thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

anh-ma-tuy-20250905144811-1.jpg
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Tuấn (SN 2009, trú thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị).

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa về khu vực cảng cá Cửa Việt thuộc xã Cửa Việt để bán cho một người đàn ông là chủ tàu đánh cá, người này sẽ vận chuyển vào các tỉnh phía Nam bằng tàu cá để tiêu thụ. Ngoài ra, các đối tượng cũng thừa nhận đã từng bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện là lao động hoặc thuyền viên tại cảng.

Hiện, chuyên án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Ma tuý #lượng lớn #Việt Nam #Cảnh sát biển #Công an #Bộ đội Biên phòng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 39 dân chơi sử dụng trái phép chất ma tuý ở Quảng Trị

Liên quan vụ “đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Nam Đông Hà, Công an Quảng Trị đã khởi tố 39 bị can để điều tra tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 25/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 12 vụ án hình sự, khởi tố 39 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào lúc 23h45, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đã “đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi là Nhà hàng Nonstop (số 50 Bùi Thị Xuân, phường Nam Đông Hà) và Vũ trường Victory (số 79 Trương Công Kỉnh, phường Nam Đông Hà).

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 16/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn xã Kỳ Thượng.

Trước đó, vào khoảng 12h10 ngày 25/7, Công an xã Kỳ Thượng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Kỳ Lạc, bắt quả tang 3 đối tượng ,gồm: Lê Hồng Phong (SN 1991, trú xã Kỳ Thượng), Phạm Quang Thái (SN 1988) và Mai Văn Tiến (SN 1987, cùng trú xã Hương Khê) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 30M-133.34 tại khu vực gần cầu Khe Nhơi, thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Thượng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đôi bạn dắt nhau vào tù vì mua bán ma tuý

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 13/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Hoàng Xuân Thành (SN 1994) và Cao Quyết Thắng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, vào lúc 21h15 ngày 13/01/2025, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, phường Thủy Xuân (TP Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới