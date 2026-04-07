Thu hồi hàng loạt thuốc nhỏ mắt tại Mỹ do nguy cơ nhiễm trùng

Hơn 3 triệu chai thuốc nhỏ mắt của K.C. Pharmaceuticals bị thu hồi do lỗi vô trùng, FDA khuyến nghị người tiêu dùng theo dõi thông tin và thảo luận với bác sĩ.

Nguyên nhân đợt thu hồi là do "thiếu bảo đảm về độ vô trùng"

Thông tin trên VTV, theo thông báo của FDA ngày 4/4, công ty K.C. Pharmaceuticals có trụ sở tại bang California đã tiến hành thu hồi tổng cộng 3.111.072 chai thuốc nhỏ mắt, bắt đầu từ đầu tháng 3/2026. Các sản phẩm này được sản xuất cho nhiều thương hiệu khác nhau và được phân phối rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ lớn như CVS, Walgreens và Rite Aid.

Các sản phẩm bị thu hồi được bán dưới nhiều tên gọi như "Dry Eye Relief Eye Drops", "Sterile Eye Drops" và "Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops". FDA cho biết nguyên nhân chính của đợt thu hồi là do "thiếu bảo đảm về độ vô trùng", yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm dùng cho mắt.

Thuốc nhỏ mắt là loại thuốc được nhỏ trực tiếp vào mắt. Ảnh minh họa/Internet

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào bị tổn hại sức khỏe liên quan đến các sản phẩm này. FDA phân loại đây là đợt thu hồi cấp độ II - áp dụng đối với các sản phẩm có thể gây ra những ảnh hưởng sức khỏe tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y khoa.

Theo quy định, trong các trường hợp thu hồi cấp độ II, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm nếu không có khuyến cáo khác từ phía nhà sản xuất. Dù vậy, FDA khuyến nghị người sử dụng nên theo dõi các thông tin cập nhật và cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu có lo ngại.

Đợt thu hồi liên quan đến 8 nhãn hiệu do KC Pharmaceuticals sản xuất

1.023.096 chai thuốc nhỏ mắt trị khô mắt (glycerin 0,2%, hypromellose 0,2%, polyethylene glycol 400 1%; dung tích 15 mL) được phân phối tại các hệ thống bán lẻ như Rite Aid, H-E-B, Meijer, Harris Teeter, cùng các cửa hàng trong hệ thống quân đội.

589.848 chai thuốc nhỏ mắt bôi trơn vô trùng Artificial Tears (polyvinyl alcohol 0,5%, povidone 0,6%; dung tích 15 mL) được phân phối tại các hệ thống bán lẻ như Kroger, Publix, Leader và TopCare, đồng thời được cung cấp qua các mạng lưới như Good Neighbor Pharmacy và GoodSense.

378.144 chai thuốc nhỏ mắt vô trùng công thức gốc (tetrahydrozoline HCl 0,05%; dung tích 15 mL) được phân phối tại các hệ thống như Walgreens, Kroger, CVS, H-E-B, Harris Teeter, Dollar General, Circle K và Leader.

315.144 chai thuốc nhỏ mắt giảm đỏ (glycerin 0,25%, naphazoline HCl 0,012%; dung tích 15 mL) được bán tại Walgreens, Rite Aid, Leader, Equaline, đồng thời phân phối qua nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Cintas.

303.216 chai thuốc nhỏ mắt Advanced Relief (dextran 70 0,1%, polyethylene glycol 400 1%, tetrahydrozoline HCl 0,05%; dung tích 15 mL) được phân phối tại Walgreens, Kroger và CVS.

245.184 chai thuốc nhỏ mắt siêu bôi trơn (polyethylene glycol 400 0,4%, propylene glycol 0,3%; dung tích 15 mL) được bán tại Leader và Harris Teeter.

182.424 chai thuốc nhỏ mắt vô trùng AC (tetrahydrozoline HCl 0,05%, kẽm sulfat 0,25%; dung tích 15 mL) được phân phối tại Walgreens, Meijer và H-E-B.

74.016 chai thuốc nhỏ mắt Soothing Tears (polyethylene glycol 400 0,4%, propylene glycol 0,3%; dung tích 15 mL) được bán tại Walgreens và phân phối qua Rugby Laboratories.