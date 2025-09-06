Thót tim clip bé 4 tuổi nhanh trí cứu em trai rơi xuống mương nước

Bé trai 2 tuổi ở Nghệ An không may ngã xuống mương nước, anh trai mới 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà hô lớn gọi bà kịp thời giúp bé trai thoát nạn.

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em thoát nạn khi rơi xuống mương nước.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé lớn hơn đi cùng vội vàng chạy vào nhà hô lớn gọi bà. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, bé trai này nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, phường Thành Vinh (Nghệ An). Chị Huyền My (trú phường Thành Vinh) cho biết, sự việc xảy ra vào hôm qua (5/9), hai cháu bé trong clip là người thân của gia đình chị. Bé Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) là anh ruột bé Nguyễn Anh Huy (2 tuổi).

“Chiều 5/9, hai anh em đang chơi trước cửa nhà thì bé Huy không may rơi xuống mương thủy lợi đối diện. Khi đó nước đã ngập lút người, nếu Quân lao xuống cứu em thì cả hai có thể gặp nguy hiểm; nhưng may mắn là cháu đã kịp chạy gọi người lớn hỗ trợ”, chị My cho biết thêm.