Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thót tim clip bé 4 tuổi nhanh trí cứu em trai rơi xuống mương nước

Bé trai 2 tuổi ở Nghệ An không may ngã xuống mương nước, anh trai mới 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà hô lớn gọi bà kịp thời giúp bé trai thoát nạn.

Thanh Hà
Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em thoát nạn khi rơi xuống mương nước.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé lớn hơn đi cùng vội vàng chạy vào nhà hô lớn gọi bà. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, bé trai này nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, phường Thành Vinh (Nghệ An). Chị Huyền My (trú phường Thành Vinh) cho biết, sự việc xảy ra vào hôm qua (5/9), hai cháu bé trong clip là người thân của gia đình chị. Bé Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) là anh ruột bé Nguyễn Anh Huy (2 tuổi).

“Chiều 5/9, hai anh em đang chơi trước cửa nhà thì bé Huy không may rơi xuống mương thủy lợi đối diện. Khi đó nước đã ngập lút người, nếu Quân lao xuống cứu em thì cả hai có thể gặp nguy hiểm; nhưng may mắn là cháu đã kịp chạy gọi người lớn hỗ trợ”, chị My cho biết thêm.

#Nghệ An #cứu sống #em trai #mương nước #thót tim #kịp thời

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cấp cứu bé 8 tháng tuổi ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa cấp cứu một bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin do uống nhầm.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, môi tái, thở nấc.

Theo gia đình, trước đó bé bị táo bón, khi cho uống men tiêu hóa, bố đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazoline.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiếu uý Công an vượt hơn 40km hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Thiếu uý Phan Minh Tài, cán bộ Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đã vượt hơn 40km để hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đồng chí Thiếu uý Phan Minh Tài, cán bộ Công an xã Cổ Đạm vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, trưa 5/9, nhận được thông tin ông Đ.T.C (trú tại thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) - bệnh nhân bị tiểu đường, suy thận giai đoạn cuối, đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm B để tiến hành lọc máu cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống thai phụ vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ

Một sản phụ ở Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu do vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".

Vào đêm ngày 3/9/2025, sản phụ L.T.H. (35 tuổi, trú tại Bình Liêu, Quảng Ninh) được đưa đến Trung tâm Y tế Tiên Yên trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, tử cung co bóp liên tục, tim thai rời rạc chỉ còn 100–120 lần/phút – dấu hiệu nguy hiểm báo động suy thai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới