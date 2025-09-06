Thiếu uý Công an vượt hơn 40km hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Thiếu uý Phan Minh Tài, cán bộ Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đã vượt hơn 40km để hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đồng chí Thiếu uý Phan Minh Tài, cán bộ Công an xã Cổ Đạm vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, trưa 5/9, nhận được thông tin ông Đ.T.C (trú tại thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) - bệnh nhân bị tiểu đường, suy thận giai đoạn cuối, đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm B để tiến hành lọc máu cấp cứu.

Thiếu uý Phan Minh Tài hiến máu cứu sống bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.



Ngay khi tiếp nhận thông tin, Thiếu uý Phan Minh Tài, cán bộ Công an xã Cổ Đạm, đã không ngần ngại gác lại giờ nghỉ trưa, nhanh chóng lên đường sang tỉnh Nghệ An bằng xe máy để kịp thời tham gia hiến máu cứu người. Vượt hơn 40km, trong điều kiện nắng nóng, đồng chí Tài đã kịp thời có mặt tại bệnh viện và tiến hành các thủ tục sàng lọc y tế cần thiết.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ, Thiếu uý Phan Minh Tài đã hiến 250ml máu để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nghĩa cử cao đẹp của Thiếu uý Phan Minh Tài, ông Đ.T.C đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.