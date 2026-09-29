Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 770,14 tỷ USD sau 8 tháng

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 770,14 tỷ USD sau 8 tháng

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7%; xuất khẩu 374,84 tỷ USD, nhập khẩu 395,30 tỷ USD.

Thiên Anh
1afed8cd-d671-4c92-a316-9890d83f7477.png
#xuất nhập khẩu #Việt Nam #tổng kim ngạch #Xuất khẩu #Nhập khẩu #2026

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới