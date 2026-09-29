[INFOGRAPHIC] Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 770,14 tỷ USD sau 8 tháng

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7%; xuất khẩu 374,84 tỷ USD, nhập khẩu 395,30 tỷ USD.
Chính phủ ban hành Quyết định 46 giảm lãi vay 2% cho doanh nghiệp xe điện, tái chế nhựa đạt chuẩn ESG, hướng dẫn triển khai từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.
Sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng và tác động từ các xu hướng y khoa mới đang thúc đẩy ngành hàng chăm sóc da đầu và chống rụng tóc phát triển mạnh mẽ.
Thời gian thu hoạch chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng khiến dòng hồng da tre Thái Nguyên liên tục rơi vào tình trạng cháy hàng dù giá bán ở mức cao.
Việc đưa các chất liệu công nghệ cao vào chế tác giúp ngành đồng hồ cao cấp tái định vị giá trị sản phẩm và mở ra lợi thế cạnh tranh mới.
Nhờ vị béo bùi dẻo mềm cùng tính ứng dụng đa dạng trong ẩm thực, cọ nếp đang trở thành mặt hàng đặc sản được người tiêu dùng săn đón với giá cao.
Ớt gió có sản lượng không lớn, công thu hái cao và được tiêu thụ trong phân khúc đặc sản, khiến giá bán cao hơn nhiều loại ớt thông thường.
Nhiều chuỗi cà phê duy trì cửa hàng tại các vị trí trung tâm TPHCM, nơi giá thuê mặt bằng được môi giới ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Sau khi iPhone 18 series mới chính thức trình làng, thị trường ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh mẽ ở các phân khúc iPhone đời cũ.
Nhờ tạo hình độc đáo cùng tính ứng dụng cao trong chế biến, tầm ruột dẹt đang khẳng định vị thế thương mại lớn với giá tiêu thụ lên tới 100.000 đồng/kg.
Chương trình "Trăng về đại ngàn-Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk góp phần mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa.
Sức hút từ các dòng thức uống pha chế theo yêu cầu của Gen Z đang thúc đẩy nhiều hãng đồ ăn nhanh tách dòng kinh doanh và xây dựng thương hiệu chuyên biệt.
Việc người tiêu dùng chuyển hướng sang lắng nghe cơ thể thay vì theo dõi dữ liệu đang mở ra hướng đi mới cho ngành chăm sóc sức khỏe.
Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”.
Với hình dáng tựa những quả bí ngô tí hon cùng hương vị giòn ngọt, giống hồng táo dẹt Trung Quốc đang trở thành mặt hàng được săn đón trên chợ mạng.
Nhu cầu duy trì các khoản chăm sóc cá nhân nhỏ gọn giúp ngành làm đẹp Mỹ duy trì đà tăng trưởng và buộc các hãng bán lẻ phải tái cấu trúc kênh bán.
Sự tăng giá tour Nhật Bản đang thúc đẩy du khách Việt Nam tìm kiếm các hành trình trải nghiệm chuyên sâu tại Trung Quốc và Hàn Quốc.
Do nguồn cung khan hiếm và quy trình bảo quản phức tạp, trái lý miền Tây hiện có giá đắt gấp nhiều lần các loại trái cây nhiệt đới thông thường.
Xu hướng thiết kế nội thất mới ưu tiên tạo dựng không gian kết nối thực tế và sử dụng chất liệu tự nhiên an toàn cho cho không gian sống hiện đại.
Dù nam giới chiếm đa số trên sân golf thực tế, phụ nữ Gen Z Trung Quốc lại đang biến môn thể thao này thành hiện tượng thời trang gây sốt trên không gian mạng.
Chính phủ đề xuất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư dựa trên niên hạn xây dựng, thúc đẩy quản lý và phát triển nhà ở bền vững.
Gần rằm tháng Tám, thị trường bánh Hà Nội ghi nhận cảnh trái ngược: quầy vỉa hè không quá nhiều khách, trong khi đó tiệm truyền thống vẫn bán tấp nập.