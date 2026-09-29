Tử vi 12 cung hoàng đạo 30/9/2026: Song Tử có cơ hội mở rộng mối quan hệ

Tử vi 12 cung hoàng đạo 26/9: Bảo Bình bứt phá, năng lực phát huy tối đa
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/9, Bảo Bình sẽ có nhiều ý tưởng mới, khả năng kết nối, viết lách, trao đổi thông tin hoặc học hỏi có thể được phát huy tối đa.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 25/9: Ma Kết nên cân bằng giữa công việc và gia đình
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/9, Ma Kết nên cân bằng giữa công việc và gia đình, tài chính nên ưu tiên những khoản chi tiêu cần thiết.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9: Song Tử tài chính tốt, không nên tiêu quá tay
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9, Song Tử hôm nay có thể phải xử lý nhiều cuộc trao đổi, giấy tờ hoặc vấn đề liên quan đến công việc.
Đọc nhiều nhất
Phát hiện di vật 9.000 năm tuổi, hé lộ bước tiến sớm của văn minh Trung Hoa
Di chỉ Giả Hồ ở Hà Nam (Trung Quốc) lưu giữ nhiều dấu tích 9.000 năm tuổi, từ sáo xương đến ký hiệu khắc, cung cấp bằng chứng quan trọng về xã hội thời tiền sử.
Bí ẩn Ötzi – xác ướp băng 5.300 năm tuổi và câu chuyện 'lời nguyền'
Phát hiện tình cờ trên dãy Alps, xác ướp băng Ötzi giúp hé lộ đời sống, kỹ thuật và cái chết bí ẩn của con người cách đây hơn 5.300 năm trước.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9: Song Tử đón ý tưởng mới, nên tránh cảm tính
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9, Song Tử có thể đón một ý tưởng bất ngờ, mở ra hướng đi mới trong công việc nhưng cần bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9: Bạch Dương có cơ hội mới, tránh quyết định vội
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9, Bạch Dương có cơ hội tạo bước tiến mới trong công việc, nhưng cần kiểm soát cảm xúc, tránh quyết định quá nhanh.
Dự đoán ngày mới 29/09/2026 cho 12 con giáp: Thân có tín hiệu tài lộc tốt
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân đón tín hiệu tài lộc tích cực, trong khi tuổi Tý nên thận trọng hơn.
Ngôi mộ cổ hé lộ tục tuẫn táng tàn khốc của nước Tần
Phát hiện khảo cổ tại Thiểm Tây (Trung Quốc) hé lộ tục tuẫn táng quy mô lớn thời Tần, với hàng trăm hài cốt phản ánh nghi lễ mai táng khắc nghiệt.
Bí ẩn xác ướp nữ với đôi môi được tô son có niên đại 2.700 năm
Hàng trăm ngôi mộ cổ tại Tân Cương (Trung Quốc) hé lộ những bí mật về cư dân Tây Vực, trong đó có thi hài nữ vẫn còn dấu son sau hàng nghìn năm.
Bí ẩn thi hài Tân Truy và dấu tích rượu hơn 2.000 năm tuổi
Mộ Tân Truy tại Mã Vương Đôi (Hồ Nam, Trung Quốc) gây chấn động khi lưu giữ thi hài nữ gần nguyên vẹn cùng dấu tích rượu cổ hơn 2.000 năm tuổi.
Trang trọng lễ giỗ Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay
Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay là phu nhân của Quốc sư Nguyễn Quý Ân và là thân mẫu của Đồng Thần Nguyễn Quý Thường, thuộc dòng họ danh gia Nguyễn Quý.
[GALLERY] Loại thịt được ca ngợi 'tốt bậc nhất', giúp kiểm soát cân nặng
Không chỉ có giá bình dân, dễ mua tại các khu chợ Việt, ức gà còn giàu protein, ít chất béo, có thể chế biến thành nhiều món ngon.