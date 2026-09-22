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Quân sự - Thế giới

Xả súng gần trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương

Nghi phạm nổ súng gần một trường trung học ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 8 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc tỉnh Manisa cho biết, vụ xả súng xảy ra gần một trường hướng nghiệp và kỹ thuật ở Turgutlu, tỉnh Manisa, ngày 22/9.

Cảnh sát và các đội y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường sau khi vụ tấn công xảy ra.

"Ít nhất 8 người bị thương trong vụ xả súng. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để điều trị", Văn phòng Thống đốc cho biết, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của họ.

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Trước đó, vào tháng 4/2026, một vụ nổ súng xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Ảnh: IHA/AP.

Nghi phạm đã bị lực lượng an ninh bắt giữ và đang bị tạm giam. Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra.

Trước đó trong năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ từng xảy ra hai vụ xả súng trường học gây rúng động.

Vào tháng 4, 16 người, chủ yếu là học sinh, bị thương khi một cựu học sinh nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ tấn công sau đó đã tự sát.

Một ngày sau đó, một học sinh 14 tuổi nổ súng vào hai lớp học tại trường ở tỉnh Kahramanmaras, khiến 9 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Ngoài ra, 13 người khác bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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