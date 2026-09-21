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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên mới đây đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển hôm 20/9. Hai vụ phóng thử - cách nhau khoảng 3 giờ - được thực hiện từ khu vực Wonsan ven biển phía Đông của Triều Tiên. Tên lửa đầu tiên bay khoảng 450 km trong khi tên lửa thứ hai bay hơn 600 km, cả hai đều hướng về vùng biển phía Đông của Triều Tiên.

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Một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục ở Triều Tiên vào tháng 3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

"Tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15h ngày 20/9 (theo giờ địa phương) từ khu vực Wonsan và bay được khoảng 450 km. Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng cũng từ khu vực trên vào khoảng 17h50", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Các tên lửa cuối cùng rơi xuống biển.

Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSO) đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp với Bộ Quốc phòng và JCS để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. NSO kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay các hành động như vậy.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông tin họ đã phát hiện một tên lửa nghi là của Triều Tiên trong ngày 20/9, nhưng vật thể này rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng hôm 20/9 diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ cùng khu vực đó hướng ra vùng biển phía Đông của Triều Tiên vào ngày 12/9.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
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