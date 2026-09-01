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Quân sự - Thế giới

Thông tin mới về trận lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét "tử thần" tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.

An An (Theo AP)

Ngày 1/9, các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét ở biên giới Nepal và Trung Quốc hôm 26/8. Thảm họa này đến nay đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, theo AP.

Cơ quan phòng chống thiên tai Nepal cho biết, tính đến ngày 1/9, nước này đã ghi nhận 987 trường hợp tử vong, với 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Chính quyền Trung Quốc, trong cập nhật mới nhất vào ngày 31/8, báo cáo có 16 người thiệt mạng và 546 người vẫn mất tích, bao gồm 261 người nước ngoài.

Sức tàn phá của thảm họa xảy ra vào tuần trước đang cản trở nỗ lực cứu hộ ở cả hai khu vực, khi các vụ lở đất, đường sá bị phá hủy và thiệt hại diện rộng đã cô lập nhiều vùng xa xôi. Các đội cứu hộ phải đối mặt với điều kiện nguy hiểm khi tìm kiếm trên địa hình không ổn định và đống đổ nát. Số người thiệt mạng có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các cộng đồng bị cô lập.

Chạy đua với thời gian tiếp cận công nhân thủy điện mất tích

Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận hàng trăm công nhân được cho là bị mắc kẹt trong đường hầm tại các dự án thủy điện bị hư hại do lũ lụt. Theo nhà chức trách Nepal, khoảng 900 công nhân mất tích tại 12 dự án, trong đó khoảng 500 người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm.

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Các binh sĩ quân đội Nepal thực hiện hoạt động cứu hộ tại hiện trường một dự án thủy điện ở Trishuli, Nepal, ngày 31/8/2026. Ảnh: Quân đội Nepal/AP.

Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, người phát ngôn quân đội Nepal cho biết, các đội cứu hộ với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại nhiều dự án thủy điện. Hình ảnh do quân đội công bố cho thấy các đội cứu hộ tiến vào những đường hầm tối tăm, đầy bùn đất và đống đổ nát, lội qua bùn nước và trèo qua đá để tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Ở phía Trung Quốc, các đội cứu hộ rà soát những khu vực bị lở đất, đặc biệt quanh cửa khẩu Gyirong Port, nơi đã bị phá hủy.

Một số đội cứu hộ, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, tìm kiếm dấu hiệu sự sống giữa các khe đá và đống đổ nát. Các đội khác sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp tuyến đường cao tốc chính dẫn tới cửa khẩu Gyirong, với hy vọng mở đường cho thiết bị, nhân lực và vật tư tiếp cận vùng thảm họa, theo truyền thông Trung Quốc.

Mở rộng hoạt động cứu trợ tới các cộng đồng bị cô lập

Ít nhất 11.814 người đã được cứu sống cho đến nay, theo nhà chức trách Nepal. Các đội cứu hộ đang sử dụng trực thăng và phương tiện bay khác để tiếp cận các cộng đồng bị mắc kẹt ở những khu vực mà đường sá và cầu cống đã bị lũ lụt và lở đất phá hủy.

Chính quyền Nepal hôm 1/9 cũng tăng cường nỗ lực hỗ trợ người sống sót tại các khu vực mà đường sá đã bị hư hại hoặc cô lập.

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Nhân viên cứu hộ đang kiểm tra khu vực bị hư hại sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli ở Devighat, Nuwakot, Nepal, ngày 29/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lô hàng cứu trợ thứ hai của Trung Quốc dành cho Nepal, bao gồm máy bay không người lái, thiết bị xét nghiệm ADN và thiết bị lọc nước, dự kiến sẽ được chuyển đi vào ngày 1/9. Các chuyên gia xét nghiệm ADN của Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ Nepal nhận dạng các thi thể.

Bimal Sharma, phi công trực thăng đã tham gia các chuyến bay cứu hộ và cứu trợ kể từ khi thảm họa bắt đầu, cho biết ông bị sốc khi chứng kiến cảnh tàn phá tại Timure, một thị trấn biên giới gần Tây Tạng (Trung Quốc) mà ông đã quen thuộc nhiều năm.

“Tôi có cảm giác như đang bay qua một vùng đất hoàn toàn khác lạ”, ông nói.

Sharma cho biết ông ít có cơ hội trò chuyện với những người được cứu, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả về mức độ ảnh hưởng của thảm họa.

“Tôi có thể thấy nỗi đau trong mắt họ. Thật đau lòng”, ông chia sẻ.

Thảm họa bắt đầu từ sự cố sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya

Thảm họa ngày 26/8 bắt đầu từ sự cố sụp đổ sông băng, đẩy một lượng lớn đá, băng,...xuống các thung lũng bên dưới, gây ra lũ lụt dữ dội ở hạ lưu.

Các nhà khoa học nghiên cứu hình ảnh vệ tinh cho biết vụ sụp đổ dường như liên quan đến sự đứt gãy của nền đá dưới một sông băng ở khu vực Himalaya.

Lượng nước và đống đổ nát sau đó đã tràn vào các con sông chảy qua các thung lũng ở Tây Tạng và Nepal, khiến mực nước dâng cao nhanh chóng. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa, công trình, đường sá và cầu cống, mang theo bùn đất và đá xuống hạ lưu.

>>> Mời độc giả xem thêm video về thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal và Trung Quốc hôm 26/8

Nguồn video: VTV
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Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30/8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ. Số hàng này, bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu, sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

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Nepal cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới

Giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

AP đưa tin, giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới và kêu gọi người dân tại các huyện bị ảnh hưởng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

Thông báo cảnh báo lũ lụt đã được gửi đến điện thoại của người dân vào sáng sớm ngày 30/8 trong bối cảnh các đội cứu hộ nỗ lực dọn dẹp một tuyến đường cao tốc chính nối Kathmandu với một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ thảm khốc hôm 26/8.

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Nhân chứng kể khoảnh khắc lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Nhân viên hải quan Karbir Gaire là một trong số những người sống sót trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc vừa qua.

Theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai Nepal hôm 28/8, thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 đã khiến 579 người thiệt mạng. Cảnh sát Nepal sau đó đưa ra con số tử vong là 553 trong khi số nạn nhân thiệt mạng ở Trung Quốc tăng lên 5, AP đưa tin.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu ở Nepal. Những người sống sót, bao gồm cả nạn nhân bị thương, đã được đưa đến Kathmandu và các địa điểm khác. Tuy nhiên, số nạn nhân mất tích tại Nepal đã tăng lên 1.924 người khi có thêm nhiều cư dân địa phương được đưa vào danh sách. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người mất tích tại nước này.

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