Thông tin mới về trận lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét "tử thần" tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.

Ngày 1/9, các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét ở biên giới Nepal và Trung Quốc hôm 26/8. Thảm họa này đến nay đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, theo AP.

Cơ quan phòng chống thiên tai Nepal cho biết, tính đến ngày 1/9, nước này đã ghi nhận 987 trường hợp tử vong, với 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Chính quyền Trung Quốc, trong cập nhật mới nhất vào ngày 31/8, báo cáo có 16 người thiệt mạng và 546 người vẫn mất tích, bao gồm 261 người nước ngoài.

Sức tàn phá của thảm họa xảy ra vào tuần trước đang cản trở nỗ lực cứu hộ ở cả hai khu vực, khi các vụ lở đất, đường sá bị phá hủy và thiệt hại diện rộng đã cô lập nhiều vùng xa xôi. Các đội cứu hộ phải đối mặt với điều kiện nguy hiểm khi tìm kiếm trên địa hình không ổn định và đống đổ nát. Số người thiệt mạng có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các cộng đồng bị cô lập.

Chạy đua với thời gian tiếp cận công nhân thủy điện mất tích

Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận hàng trăm công nhân được cho là bị mắc kẹt trong đường hầm tại các dự án thủy điện bị hư hại do lũ lụt. Theo nhà chức trách Nepal, khoảng 900 công nhân mất tích tại 12 dự án, trong đó khoảng 500 người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm.

Các binh sĩ quân đội Nepal thực hiện hoạt động cứu hộ tại hiện trường một dự án thủy điện ở Trishuli, Nepal, ngày 31/8/2026. Ảnh: Quân đội Nepal/AP.

Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, người phát ngôn quân đội Nepal cho biết, các đội cứu hộ với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại nhiều dự án thủy điện. Hình ảnh do quân đội công bố cho thấy các đội cứu hộ tiến vào những đường hầm tối tăm, đầy bùn đất và đống đổ nát, lội qua bùn nước và trèo qua đá để tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Ở phía Trung Quốc, các đội cứu hộ rà soát những khu vực bị lở đất, đặc biệt quanh cửa khẩu Gyirong Port, nơi đã bị phá hủy.

Một số đội cứu hộ, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, tìm kiếm dấu hiệu sự sống giữa các khe đá và đống đổ nát. Các đội khác sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp tuyến đường cao tốc chính dẫn tới cửa khẩu Gyirong, với hy vọng mở đường cho thiết bị, nhân lực và vật tư tiếp cận vùng thảm họa, theo truyền thông Trung Quốc.

Mở rộng hoạt động cứu trợ tới các cộng đồng bị cô lập

Ít nhất 11.814 người đã được cứu sống cho đến nay, theo nhà chức trách Nepal. Các đội cứu hộ đang sử dụng trực thăng và phương tiện bay khác để tiếp cận các cộng đồng bị mắc kẹt ở những khu vực mà đường sá và cầu cống đã bị lũ lụt và lở đất phá hủy.

Chính quyền Nepal hôm 1/9 cũng tăng cường nỗ lực hỗ trợ người sống sót tại các khu vực mà đường sá đã bị hư hại hoặc cô lập.

Nhân viên cứu hộ đang kiểm tra khu vực bị hư hại sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli ở Devighat, Nuwakot, Nepal, ngày 29/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lô hàng cứu trợ thứ hai của Trung Quốc dành cho Nepal, bao gồm máy bay không người lái, thiết bị xét nghiệm ADN và thiết bị lọc nước, dự kiến sẽ được chuyển đi vào ngày 1/9. Các chuyên gia xét nghiệm ADN của Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ Nepal nhận dạng các thi thể.

Bimal Sharma, phi công trực thăng đã tham gia các chuyến bay cứu hộ và cứu trợ kể từ khi thảm họa bắt đầu, cho biết ông bị sốc khi chứng kiến cảnh tàn phá tại Timure, một thị trấn biên giới gần Tây Tạng (Trung Quốc) mà ông đã quen thuộc nhiều năm.

“Tôi có cảm giác như đang bay qua một vùng đất hoàn toàn khác lạ”, ông nói.

Sharma cho biết ông ít có cơ hội trò chuyện với những người được cứu, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả về mức độ ảnh hưởng của thảm họa.

“Tôi có thể thấy nỗi đau trong mắt họ. Thật đau lòng”, ông chia sẻ.

Thảm họa bắt đầu từ sự cố sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya

Thảm họa ngày 26/8 bắt đầu từ sự cố sụp đổ sông băng, đẩy một lượng lớn đá, băng,...xuống các thung lũng bên dưới, gây ra lũ lụt dữ dội ở hạ lưu.

Các nhà khoa học nghiên cứu hình ảnh vệ tinh cho biết vụ sụp đổ dường như liên quan đến sự đứt gãy của nền đá dưới một sông băng ở khu vực Himalaya.

Lượng nước và đống đổ nát sau đó đã tràn vào các con sông chảy qua các thung lũng ở Tây Tạng và Nepal, khiến mực nước dâng cao nhanh chóng. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa, công trình, đường sá và cầu cống, mang theo bùn đất và đá xuống hạ lưu.

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