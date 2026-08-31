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Quân sự - Thế giới

Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal

Trung Quốc chuyển 50 tấn hàng cứu trợ và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ quét ngày 26/8.

Theo Hải Yến/TTXVN
Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30/8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ. Số hàng này, bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu, sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Bốn chuyên gia cứu hộ đường hầm của Trung Quốc cùng trang thiết bị đến Kathmandu cùng lô hàng cứu trợ, trong khi 5 chuyên gia khác đã tới hiện trường bằng trực thăng từ Cát Long hôm 29/8 để bắt đầu công việc tại một nhà máy thủy điện.

Trung Quốc cũng đã cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Nepal trong những ngày gần đây.

Vụ sạt lở băng ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã gây ra các vụ lũ bùn đá nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong và mất tích ở cả hai bên biên giới. Theo thông tin cập nhật đến 21h00 ngày 30/8 theo giờ Hà Nội, ngày thứ 5 sau thảm họa, tổng số nạn nhân ở Nepal và Trung Quốc là 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích. Cơ quan Du lịch Nepal cho biết đến nay chưa liên lạc được với 591 du khách nước ngoài.

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#Lũ quét #Nepal #Trung Quốc #viện trợ khẩn cấp #cứu hộ #thảm họa

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Thông báo cảnh báo lũ lụt đã được gửi đến điện thoại của người dân vào sáng sớm ngày 30/8 trong bối cảnh các đội cứu hộ nỗ lực dọn dẹp một tuyến đường cao tốc chính nối Kathmandu với một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ thảm khốc hôm 26/8.

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Nhân chứng kể khoảnh khắc lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

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Nỗ lực tìm người mất tích sau lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

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Tính đến tối 27/8, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 đã tăng lên hơn 360 người, trong khi hơn 1.400 người vẫn mất tích, AP đưa tin. Ngoài ra, hàng trăm người đã phải sơ tán trên khắp vùng Himalaya.

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