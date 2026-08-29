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Quân sự - Thế giới

Nhân chứng kể khoảnh khắc lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Nhân viên hải quan Karbir Gaire là một trong số những người sống sót trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc vừa qua.

An An (Theo AP)

Theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai Nepal hôm 28/8, thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 đã khiến 579 người thiệt mạng. Cảnh sát Nepal sau đó đưa ra con số tử vong là 553 trong khi số nạn nhân thiệt mạng ở Trung Quốc tăng lên 5, AP đưa tin.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu ở Nepal. Những người sống sót, bao gồm cả nạn nhân bị thương, đã được đưa đến Kathmandu và các địa điểm khác. Tuy nhiên, số nạn nhân mất tích tại Nepal đã tăng lên 1.924 người khi có thêm nhiều cư dân địa phương được đưa vào danh sách. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người mất tích tại nước này.

"Nó giống như một trận sóng thần"

Nhân viên hải quan Karbir Gaire ở Timure, một ngôi làng của Nepal gần biên giới với Trung Quốc nhất, là một trong số những người sống sót trong thảm họa lũ quét vừa qua.

Gaire đến văn phòng vào khoảng 8h sáng ngày 26/8 và đang làm việc trên máy tính thì cảm thấy mặt đất rung chuyển.

"Ngay sau trận động đất, tôi nhận thấy một 'cơn bão đen' đang tiến về phía chúng tôi”, Gaire nhớ lại.

“Tất cả chúng tôi lập tức bắt đầu chạy ra ngoài, và chỉ trong vài giây, chúng tôi đã leo lên dốc ở phía đối diện tòa nhà văn phòng. Tôi nghĩ khoảng 10 giây đó đã cứu sống một số người trong chúng tôi”, Gaire nói tiếp.

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Người dân đứng nhìn những ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét ở khu vực Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 28/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Gaire không nhớ chính xác có bao nhiêu người ở trong văn phòng khi thảm họa xảy ra, nhưng 15 đồng nghiệp vẫn đang mất tích.

“Nó giống như một cảnh trong phim Hollywood. Tôi không gọi đó là lũ lụt mà là một trận sóng thần”, Gaire chia sẻ.

Nepal giải cứu hàng trăm người mắc kẹt

Tại huyện Rasuwa của Nepal, lực lượng cứu hộ của quân đội Nepal đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người được cho là bị mắc kẹt trong lớp bùn dày đặc tại một đường hầm thuộc dự án thủy điện Upper Trishuli-1. Quân đội cho biết họ đã giải cứu được 350 người từ đường hầm này cho đến nay.

Người phát ngôn quân đội, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, nói với hãng AP rằng trọng tâm hiện nay là tìm kiếm những người sống sót.

“Rất khó để tìm ra lối vào và lối ra của đường hầm vì mọi thứ đều bị bùn phủ kín. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải cứu những người bị mắc kẹt”, Chuẩn tướng Basnet nói.

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Lực lượng cứu hộ giải cứu một nạn nhân sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Các nhà khoa học nghiên cứu ảnh vệ tinh cho biết, lớp đá nền bên dưới một sông băng ở vùng Himalaya sụp đổ, kéo theo một phần sông băng. Đá và nước tan chảy sau đó làm mực nước các con sông ở thung lũng phía dưới dâng cao, gây ra dòng nước lũ cuốn trôi các tòa nhà, cầu đường và đất đá ở hạ lưu thuộc Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Cảnh báo về nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

Cảnh sát Nepal đã phát đi cảnh báo mới vào ngày 28/8 sau khi nhận được thông tin về việc một con đập ở phía Tây Tạng bị vỡ. Lực lượng an ninh và các nhân viên cứu hộ, cứu trợ được yêu cầu phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và lập tức di chuyển đến địa điểm an toàn nếu cần thiết.

Chưa rõ liệu việc vỡ đập có liên quan đến những lo ngại về lũ lụt do hồ nước hình thành sau trận lũ quét ban đầu hay không. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết hồ nước mới hình thành này nằm cách cửa khẩu Gyirong, cửa khẩu biên giới bị ảnh hưởng nặng nề, hơn 10 km, ở độ cao 2.950m.

Trước đó, chính quyền Nepal và Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng hơn từ hồ, vốn đã tràn bờ.

Khoảng 680 nhân viên cứu hộ cuối cùng đã tiếp cận được khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Gyirong bằng đường bộ và bằng bè.

Sau đó, dữ liệu giám sát từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho thấy mực nước hồ đã giảm. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, mực nước đã giảm 10m so với mức cao nhất vào sáng ngày 27/8.

Người phát ngôn cảnh sát Nepal, Abi Narayan Kafle, nói với hãng AP rằng chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8/2026

Nguồn video: VTV
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