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Kinh doanh - Địa ốc

Thói quen canh mua thực phẩm vào khung giờ vàng giúp người dân giảm chi phí

Trước áp lực chi tiêu, thói quen canh khung giờ vàng mua thực phẩm cận hạn sử dụng đang trở thành lựa chọn tiết kiệm phổ biến tại nhiều đô thị.

Bảo Châu

Tại các đô thị lớn, biến động chi phí sinh hoạt đang thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ thói quen quản lý tài chính cá nhân. Thay vì mua sắm dư thừa, xu hướng tiêu dùng phòng thủ và tập trung vào nhu cầu thiết yếu ngày càng chiếm ưu thế.

Người dân quan tâm nhiều hơn đến giá bán, các chương trình ưu đãi và tính dụng thực tế của từng mặt hàng. Điểm đáng chú ý trong làn sóng này là thói quen chờ đợi các khung giờ giảm giá cuối ngày tại hệ thống siêu thị để mua thực phẩm tươi sống và đồ ăn chế biến sẵn.

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Ảnh minh hoạ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khoảng thời gian từ sau giờ tan tầm đến tối muộn là lúc khu vực thực phẩm tươi sống tại các hệ thống bán lẻ như WinMart, AEON, Bách Hóa Xanh hay Tops Market trở nên nhộn nhịp nhất. Những tấm tem ưu đãi giảm từ 20% đến 50% bắt đầu được dán lên khay thịt, cá, rau củ quả, sushi và bánh mì đóng gói trong ngày.

Thường xuyên ghé siêu thị sau 19h30, chị Xuân Thu (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ với Báo Tri Thức & Cuộc sống: "Chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến mình phải tính toán lại các khoản chi. Việc mua thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ tươi sống xả hàng cuối ngày giúp hóa đơn đi chợ giảm được gần một nửa. Nếu biết cách chọn lọc và sử dụng ngay trong ngày, chất lượng sản phẩm hoàn toàn không khác biệt so với buổi sáng".

Trào lưu này không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà đang trở thành hiện thực phổ biến trên toàn cầu. Tại Mỹ, Canada hay Australia, các chuỗi cửa hàng chuyên bán thực phẩm thanh lý cận hạn sử dụng đang ghi nhận doanh số tăng vọt. Tại Trung Quốc và Hàn Quốc, hình thức "bữa tiệc giảm giá" sau 20h hoặc bán các "túi mù" thực phẩm ngẫu nhiên giảm giá một nửa cũng thu hút lượng lớn giới trẻ và các gia đình tham gia.

Để kích cầu và hỗ trợ khách hàng, các đơn vị bán lẻ đã chủ động thiết kế những khung giờ ưu đãi cố định trong ngày. Điển hình như hệ thống Lotte Mart áp dụng chương trình giảm giá đến 40% cho thực phẩm tươi sống vào hai khung giờ 10h-11h và 17h-18h. Tại Tops Market, người mua hàng tươi sống trước 10h sáng được giảm 10%, trong khi Bách Hóa Xanh áp dụng mức giảm 20% trong khoảng 14h-18h.

Đối với các sản phẩm đóng gói dùng trong ngày như bánh mì, trái cây gọt sẵn hay cơm hộp, hệ thống AEON triển khai mức ưu đãi từ 30% đến 50% sau 20h mỗi ngày. Tương tự, WinMart cũng áp dụng chính sách giảm giá sâu hoặc mua 1 tặng 1 cho khu vực thực phẩm sau 18h.

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Ảnh: Bách Hoá Xanh

Xét ở góc độ vận hành, chính sách xả hàng giờ vàng mang lại lợi ích lớn cho các nhà bán lẻ. Thực phẩm tươi sống có thời gian bảo quản ngắn, việc chủ động giảm giá cuối ngày giúp doanh nghiệp giải phóng hàng tồn, thu hồi chi phí thay vì phải hủy bỏ. Đồng thời, lượng khách tìm đến săn hàng giảm giá cũng tạo cơ hội gia tăng doanh số cho các nhóm hàng hóa niêm yết giá thông thường khác.

Việc canh giờ săn hàng giảm giá cuối ngày đang chứng minh hiệu quả tiết kiệm rõ rệt cho nhiều gia đình. Dù vậy, do đặc thù của thực phẩm tươi sống cận hạn sử dụng, đa số người mua chỉ ưu tiên chọn lọc lượng hàng vừa đủ chế biến ngay trong ngắn hạn, đảm bảo hóa đơn mua sắm vừa túi tiền mà vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bữa ăn hằng ngày.

Mời quý độc giả xem video: Không phải cứ mua đồ rẻ là tiết kiệm/ Nguồn: VTV24
#thực phẩm giảm giá #săn hàng cuối ngày #giờ vàng siêu thị #WinMart #AEON #Bách Hóa Xanh

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