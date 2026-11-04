Nguồn cung khan hiếm đẩy giá sầu riêng Musang King lên mức cao

Những ngày qua, hoạt động thu mua sầu riêng Musang King nghịch vụ tại khu vực miền Tây diễn ra vô cùng sôi động.Thương lái liên tục tìm đến tận vườn để gom hàng với mức giá dao động từ 115.000 đến 120.000 đồng/kg đối với hàng tuyển loại A. Ngay cả hàng loại B vốn bị lỗi nhẹ về vỏ hoặc mẫu mã cũng được thu mua quanh ngưỡng 100.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận từ các đơn vị thu mua xuất khẩu, giá sầu riêng Musang King loại A trong những ngày đầu tháng 11 có thời điểm niêm yết lên tới 122.000-125.000 đồng/kg, còn loại B duy trì ở mức 100.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính khiến giá tăng mạnh là do sản lượng Musang King giai đoạn này còn rất ít, trong khi nhu cầu thị trường lại vượt trội. Nhiều chuỗi cửa hàng trái cây lớn tại TPHCM và Hà Nội thậm chí phải cử nhân sự đến tận vườn đặt cọc trước để giữ nguồn cung.

Mặt bằng giá sầu riêng Musang King hiện tại đã tăng gấp đôi. (Ảnh: Sưu tầm)

Nguồn cung khan hiếm và động lực từ thị trường

Mặt bằng giá thu mua nghịch vụ ở mức cao mang lại niềm phấn khởi lớn cho các nhà vườn. Đại diện một hiệp hội sầu riêng tại miền Tây xác nhận, các hộ trồng sầu riêng thu hoạch thời điểm này đều đạt mức lợi nhuận rất tốt. Đáng chú ý, một số nhà vườn sở hữu sản lượng đạt chất lượng vượt trội cùng cam kết chuẩn về cơm sầu còn chào bán thành công với mức giá lên tới 140.000 đồng/kg. Không riêng Musang King, các giống sầu riêng khác tại miền Tây cũng neo ở mức cao, điển hình như sầu riêng Ri6 đang được mua xô tại vườn khoảng 70.000 đồng/kg và giá giao tại kho đạt 80.000 đồng/kg.

Các chuyên gia ngành hàng dự báo, giá sầu riêng Musang King nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt vào khoảng tháng 4 và tháng 5/2027 khi các vùng trồng bước vào chính vụ. Khi đó, giá hàng mua xô theo mùa dự kiến dao động quanh mức 80.000-90.000 đồng/kg.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện một đơn vị thu mua nông sản cho biết mức giá hiện tại thực chất đã giảm nhẹ so với giai đoạn đầu vụ nghịch. Trước tháng 11, những lô Musang King hàng tuyển từng chạm mốc 150.000-160.000 đồng/kg do số lượng vườn thu hoạch sớm cực kỳ ít. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, thời điểm giá Musang King nghịch vụ đạt khoảng 120.000-140.000 đồng/kg thì mặt bằng giá năm nay có phần hạ nhiệt hơn. Hiện giá thu mua tại vườn đối với các lô đạt tỷ lệ chất lượng 7/3 (7 phần loại A, 3 phần loại B) đang ổn định quanh mức 100.000-120.000 đồng/kg, trong đó chất lượng trái của khu vực miền Tây được đánh giá rất cao.

Sức mua nội địa vượt trội và sự phân hóa phân khúc chất lượng

Đáng chú ý, cơ cấu tiêu thụ của dòng sầu riêng cao cấp này đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét. Thống kê từ hoạt động thu mua của các doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ sầu riêng Musang King xuất khẩu hiện chỉ chiếm khoảng 40%, trong khi 60% sản lượng còn lại được tiêu thụ ngay tại thị trường nội địa. Kênh bán lẻ trong nước thể hiện sức mua rất tốt, thậm chí giá bán cho các sản phẩm hàng tuyển cao cấp phục vụ người tiêu dùng Việt Nam đôi khi còn đạt biên lợi nhuận tốt hơn kênh xuất khẩu.

Ảnh: traicaytonyteo

Khác với sầu riêng Thái chủ yếu phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Musang King hiện đa phần được tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa. Người tiêu dùng trong nước ngày càng ưa chuộng dòng sầu riêng này dù giá bán lẻ không hề rẻ. Sự đón nhận tích cực từ khách hàng nội địa tạo tiền đề cho phân khúc này phát triển bền vững hơn.

Tuy nhiên, thị trường trong nước cũng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về độ đồng đều, chất lượng cơm sầu, mẫu mã và trải nghiệm tổng thể. Thị trường Musang King vì vậy đang có sự phân hóa ngày càng rõ rệt: giá trị thu hoạch của nhà vườn không còn phụ thuộc đơn thuần vào việc có sản lượng để bán, mà được quyết định trực tiếp bởi chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của từng phân khúc.

Tại các hệ thống bán lẻ và cửa hàng trái cây cao cấp ở TPHCM, giá cơm sầu riêng Musang King tách vỏ hiện đạt khoảng 500.000 đồng/kg đối với loại 1. Cơm loại 2 có giá dao động từ 390.000-400.000 đồng/kg, trong khi loại 3 nằm trong khoảng 290.000-300.000 đồng/kg. Mặc dù chi phí bỏ ra cao hơn đáng kể so với các loại sầu riêng thông thường, mặt hàng này vẫn giữ vững tệp khách hàng riêng biệt và có nguồn cầu ổn định.