Giống chanh ngón tay đắt đỏ nay trở nên dễ tiếp cận nhờ nguồn cung trong nước

Từng có thời điểm chạm mốc vài triệu đồng, thậm chí lên đến 7 triệu đồng/kg cho hàng nhập khẩu, chanh ngón tay (finger lime) hiện đã hạ giá xuống còn khoảng 300.000-600.000 đồng/kg. Mức giá bình dân và dễ tiếp cận hơn rất nhiều này là nhờ các nhà vườn tại Việt Nam đã nhân giống và trồng thành công nguồn cung trong nước. Bên cạnh quả tươi, các loại cây giống cũng được bán rộng rãi với giá chỉ từ 100.000-200.000 đồng/cây, tạo nên cơn sốt mua sắm ở cả phân khúc thực phẩm lẫn cây cảnh gia đình.

Việc chi phí hạ nhiệt giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận loại quả cao cấp có nguồn gốc bản địa từ các khu rừng ven biển phía đông Australia. Trước đây, chanh ngón tay chủ yếu xuất hiện trong các nhà hàng cao cấp tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản như một loại gia vị đắt giá. Quả có hình dáng thuôn dài 5-10cm, điểm đặc biệt nhất nằm ở phần ruột chứa hàng loạt tép nhỏ mọng nước trượt ra ngoài như trứng cá hồi khi bổ đôi.

Chanh ngón tay với hình dạng độc đáo tạo nên sức hút lớn trên thị trường. (Ảnh: Gardenia)

Không chỉ gây ấn tượng về thị giác nhờ ngoại hình độc đáo, chanh ngón tay còn sở hữu bảng màu cực kỳ phong phú tùy thuộc vào từng dòng giống, từ xanh nhạt, trắng đến vàng, hồng, đỏ, cam và nâu. Sự đa dạng này tạo nên sức hút lớn trên thị trường bán lẻ, trong đó dòng chanh ngón tay ruột xanh và ruột trắng được các nhà vườn trong nước ưu tiên trồng thương phẩm nhiều nhất nhờ có hương thơm rõ nét, vị chua đậm đà cùng năng suất thu hoạch ổn định.

Chanh ngón tay mang đến hương vị chua thanh sắc nét hơn chanh thông thường, kèm theo mùi thơm và hậu vị hơi ngọt nhẹ. Điểm thú vị nhất khiến người tiêu dùng và các đầu bếp ưa chuộng là hiệu ứng vỡ tan của các tép chanh trong khoang miệng khi thưởng thức. Khác với dòng chanh truyền thống chủ yếu vắt lấy nước, chanh ngón tay được người dùng sử dụng trực tiếp phần tép rắc lên bề mặt hàu sống, tôm, cá hồi, sashimi, các món hải sản nướng để làm tăng hương vị và khử mùi tanh. Ngoài ra, loại quả này còn được ứng dụng rộng rãi trong các món salad, pha chế nước sốt, cocktail, trang trí bánh ngọt và món tráng miệng cao cấp.

Chanh ngón tay còn tạo nên một cơn sốt mua sắm ở phân khúc cây cảnh tiêu dùng trong gia đình. (Ảnh: Nature & Garden)

Bên cạnh nhu cầu thưởng thức ẩm thực, chanh ngón tay còn tạo nên một cơn sốt mua sắm ở phân khúc cây cảnh tiêu dùng gia đình. Nhờ dáng cây nhỏ gọn, tán lá xanh cùng những chùm quả nhiều màu sắc, nhiều gia đình tại các đô thị lớn đã tìm mua cây giống về trồng trong chậu để trang trí không gian sống. Nắm bắt tâm lý này, các nhà vườn đẩy mạnh nhân giống bằng phương pháp ghép cành. Cây ghép không chỉ giúp cây thích nghi tốt hơn với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết các vùng miền mà còn rút ngắn thời gian cho thu hoạch xuống còn 10-15 tháng, thay vì phải chờ đợi 4-5 năm như phương pháp gieo hạt.

Mùa thu hoạch của chanh ngón tay thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Khi cây bước vào độ tuổi trưởng thành khoảng 5 năm, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất có thể đạt tới 20kg quả/cây mỗi năm. Việc sở hữu một cây chanh ngón tay ngay tại nhà vừa giúp tô điểm không gian sống thêm phần sinh động, vừa cung cấp nguồn quả tươi chất lượng cho các bữa ăn gia đình quanh năm mà không phải tốn kém chi phí đắt đỏ như trước.