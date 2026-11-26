Từ những chuyến vượt suối đưa vaccine đến vùng cao đến hành trình 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV, những đóng góp thầm lặng của y tế dự phòng được tôn vinh.

Tôn vinh những chiến công không tiếng súng trên mặt trận phòng bệnh

"Thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng lại chính là điều ít được nhìn thấy nhất. Đó là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vaccine và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình”.

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 do Bộ Y tế tổ chức, ngày 26/11.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tại lễ tổng kết và trao giải

Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phát động ngày 16/7/2026, với thông điệp “Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng”. Sau hơn 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ, trong đó có 63 tác phẩm phát thanh, chiếm 40,6% và 92 tác phẩm truyền hình, chiếm 59,4%.

Các tác phẩm đã khắc họa những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa về đội ngũ cán bộ y tế dự phòng – những người âm thầm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Qua các vòng đánh giá, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 99 tác phẩm xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến và chung khảo, gồm 47 tác phẩm phát thanh và 52 tác phẩm truyền hình. Từ ngày 15/10 đến 31/10, cổng bình chọn trực tuyến ghi nhận hơn 22.000 lượt bình chọn và hơn 7.600 lượt chia sẻ hợp lệ.

Kết quả, 42 tác phẩm tiêu biểu được vinh danh với tổng giá trị giải thưởng 314 triệu đồng, chia đều cho hai hạng mục phát thanh và truyền hình, mỗi hạng mục 21 giải.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trao cho các tác giả giải nhất

Những chiến công không có ánh đèn phòng phẫu thuật

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Theo Thứ trưởng, các tác phẩm đã khắc họa chân thực hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng chính là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vaccine ...

Các tác giả đạt giải Ba cuộc thi

Theo Thứ trưởng, những chiến công ấy không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật nhưng lại tạo nên nền tảng bình yên cho cả xã hội. Vì vậy, việc phản ánh và tôn vinh những tấm gương làm công tác phòng bệnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa y đức, tinh thần trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ y tế.

Nhiều câu chuyện từ thực tiễn đã được các tác phẩm ghi lại. Đó là bác sĩ Hồ Văn Hoài với hơn 40 năm gắn bó với vùng đại ngàn Phú Lý (Đồng Nai); anh Mai Như Sơn với 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV; hay bác sĩ Bùi Thị Chửng vượt suối, mang vaccine đến vùng cao Nánh Nghê.

Các tác phẩm còn phản ánh những mô hình, hoạt động phòng bệnh thiết thực như “Tủ vaccine lưu động” tại xã Lộc Quang, góp phần nâng tỷ lệ tiêm chủng từ 50% lên 90%; hoạt động phòng, chống sốt rét tại Yok Đôn, Trà Linh; những chuyến tàu y tế ra đảo Ngọc Vừng và hoạt động kết nối điều trị viêm gan B, C của CDC Hưng Yên.

Những câu chuyện này cho thấy công tác y tế dự phòng không chỉ diễn ra tại các cơ sở y tế mà còn hiện diện ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi cán bộ y tế phải vượt qua nhiều trở ngại để đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với người dân.

Các tác giả đạt giải khuyến khích

Các đơn vị CDC chiếm gần 79% số giải thưởng

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, trong số 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có 23 địa phương đoạt giải, tương đương gần 80%.

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) giành 33/42 giải thưởng, chiếm 78,6% tổng số giải. Kết quả này cho thấy vai trò tích cực của lực lượng y tế dự phòng trong hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh.

Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề. Các tác phẩm được ghi nhận không chỉ bởi nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư, tâm huyết và sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả trong việc đưa những câu chuyện phòng bệnh đến gần hơn với công chúng.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, sứ mệnh của người thầy thuốc không chỉ là chữa khỏi bệnh mà còn phải đồng hành với nhân dân trong phòng bệnh, giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe.

Phòng bệnh cần bắt đầu từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở và trở thành trách nhiệm, hành động thường xuyên của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong hành trình đó, truyền thông báo chí có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa kiến thức, thay đổi nhận thức và thúc đẩy người dân chủ động phòng bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Y tế đề xuất xây dựng bài tập dưỡng sinh phù hợp với người Việt