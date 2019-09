SunBay Park của Crystal Bay nhận giải thưởng Cityscape... huy động vốn trái phép

Như Kiến Thức đưa tin hồi tháng 6/2019, do huy động vốn trái phép dự án SunBay Park, Hải Phát Land bị công an “sờ gáy”. Cụ thể: Công an tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh đề nghị xử lý Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát và phối hợp kiểm tra một số doanh nghiệp có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua hình thức giao bán căn hộ SunBay Park do Công ty Cổ phần Crystal Bay Property Services - đơn vị thuộc tập đoàn Crystal Bay - làm chủ đầu tư.

Ảnh phối cảnh dự án SunBay Park. Ảnh: Teccorp.

Kiến Thức, ngày 25/9, tại Trung tâm hội nghị InterContinental, Dubai Festival City, giải thưởng Cityscape xướng tên 2 dự án nghỉ dưỡng của Việt Nam, với 2 giải Nhất và Khuyến khích lần lượt cho Mũi Dinh Ecopark rộng 766ha và SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang – tổ hợp ApartHotel đầu tiên tại Việt Nam.

Mũi Dinh Ecopark rộng 766ha và SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là hai trong bốn dự án mũi nhọn mà Crystal Bay đang theo đuổi và triển khai ở Ninh Thuận cùng với tổ hợp Ninh Chữ Sailing Bay với bốn tòa tháp cao 40 tầng cách Phan Rang 9km và khu du lịch Bãi Cốc rộng 10ha ở vịnh Vĩnh Hy.

