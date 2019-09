Cận cảnh loạt chung cư quanh Thảo Điền - nơi ô nhiễm không khí nặng nhất Sài Gòn

Một số khu chung cư đã đi vào hoạt động và đang là "nạn nhân" của tình trạng bụi mù như Khu chung cư Masteri Thảo Điền (do Công ty Cổ phần đầu tư Thảo Điền làm chủ đầu tư); Chung cư T hảo Điền Pearl (do Tập đoàn SSG làm chủ đầu tư); Cao ốc Hoàng Anh Gia Lai (do HAGL Group làm chủ đầu tư),...

Sống tại các chung cư khu vực Thảo Điền, nhiều người tỏ ra lo lắng vì không khí ở đây hiện đang bị ô nhiễm nặng. Chị Nguyễn Thị Hoà, (chung cư Thảo Điền Pearl, phường Thảo Điền) cho biết, vài năm trở lại đây không khí khu vực càng ô nhiễm, ra đường là thấy khó thở, vì lỡ mua nhà ở đây nên đành chấp nhận.

"Những ngày gần đây bụi mù dầy đặc, nhà tôi ở tầng 15 của chung cư, không giám mở cửa sổ vì bụi, ở nhà luôn phải bật điều hoà để lộc không khí, mở cửa ra là khó thở, con nhỏ hay bị ho", chị Hoà nói.