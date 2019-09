“Lóa mắt” loạt quà sinh nhật tiền tỷ toàn kim cương, hàng hiệu của Ngọc Trinh

Ngày 27/9, Ngọc Trinh chào đón sinh nhật tuổi 30. Trong ngày đặc biệt, Ngọc Trinh công khai những món quà được tặng. Ảnh: FBNV. Mở đầu, Ngọc Trinh khoe chiếc đồng hồ hàng hiệu màu hồng nạm kim cương. Ảnh: Vietnamnet. Sau đó, siêu mẫu Ngọc Trinh khiến ai nấy trầm trồ khi khoe chiếc túi màu đen hàng hiệu trị giá gần 5.000 USD mà cô than "không kịp về đập hộp". Ảnh: Vietnamnet. Trong dịp sinh nhật lần thứ 29, Ngọc Trinh đã tự tay tặng mình những món đồ hiệu đắt giá với tổng chi phí hơn 4 tỷ đồng. Ảnh: FB Ngoc Trinh. Đáng chú ý là chiếc túi xách cá sấu màu Blue Atoll của Hermes giá 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Đồng hồ Hublot được khảm 42 viên kim cương trắng với giá hơn 320 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài món đồ tự thưởng, người mẫu Ngọc Trinh còn nhận được rất nhiều món quà được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 29. Trong đó chiếc vòng tay Hermes do Hoa hậu Hải Dương tặng là 204 triệu đồng. Ảnh: Youtube. Chiếc đồng hồ Patek Philippe do một "người bạn bí mật" tặng trị giá 641 triệu đồng. Ảnh: Youtube. Tổng giá trị các món quà Ngọc Trinh được tặng lên tới gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Youtube. Còn đây là thành tích mua sắm nhân dịp sinh nhật thứ 28 của Ngọc Trinh được chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV. Video: Những món quà giá trị của Ngọc Trinh. Nguồn: Youtube.

