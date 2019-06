Huy động vốn trái phép dự án SunBay Park, Hải Phát Land bị công an “sờ gáy”

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị xử lý Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát và phối hợp kiểm tra một số doanh nghiệp có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua hình thức giao bán căn hộ SunBay Park do Công ty Cổ phần Crystal Bay Property Services làm chủ đầu tư.

Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện nhiều sai phạm tại dự án dự án SunBay Park với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng. Ảnh: IT Theo tìm hiểu của Kiến Thức, qua công tác nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận (PC03) đã phát hiện một số dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản liên quan đến SunBay Park.



Trong đó, có dự án SunBay Park do Công ty Cổ phần Crystal Bay Property Services (địa chỉ tại Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự án là 4.500 tỷ đồng. Mặc dù dự án này đã khởi công song đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Hiện nay, đã có 5 Công ty bất động sản gồm: Công ty bất động sản Đất Vàng, Công ty Hải Phát, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn bất động sản An Vượng Land, Công ty bất động sản TVN, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Land và một số cá nhân rao bán căn hộ tại dự án, huy động vốn trái phép dưới hình thức nhận tiền "đặt cọc thiện chí".

Đáng chú ý là Hải Phát Land có hành vi huy động vốn trái phép tại dự án nói trên hiện nay chưa có giấy đăng ký kinh doanh hoạt động tại tỉnh Ninh Thuận, chưa được chủ đầu tư cho phép huy động vốn.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, đến nay Công ty Hải Phát đã huy động vốn của 19 cá nhân dưới hình thức nhận tiền "đặt cọc thiện chí", với số tiền 860 triệu đồng trái quy định.

“Hành vi này của Công ty Hải Phát đã vi phạm Nghị định số 139 của Chính phủ”, Công an tỉnh Ninh Thuận nhận định. Tuy nhiên do thẩm quyền xử phạt tại Nghị định 139 là của Sở Xây dựng, nên Công an tỉnh Ninh Thuận chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của Công ty Hải Phát đến Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, để phòng ngừa một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đầu tư dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp gồm Công ty Đất Vàng, Công ty An Vượng Land, Công ty TVN, Công ty Phú Gia Thịnh Land đang rao bán căn hộ của dự án SunBay Park, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tài sản của những cá nhân tham gia "đặt cọc thiện chí" dự án.