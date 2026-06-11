12 thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn thi Ngữ văn Kỳ thi THPT 2026

Sáng nay, Kỳ thi tốt nghiệp 2026 diễn ra an toàn với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,56%, có 12 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 11 thí sinh dùng điện thoại.

Sáng nay, ngày 10/6, sau khi thí sinh hoàn thành môn thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026- môn Ngữ văn, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết, tổng số thí sinh dự thi: 1.203.039, tỷ lệ 99,56% (Kỳ thi năm 2025 tỷ lệ 99,55%).

Số thí sinh vi phạm Quy chế thi: 08 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm: 12 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm: 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 01 thí sinh sử dụng tài liệu (Kỳ thi năm 2025 thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm Quy chế), không có cán bộ vi phạm quy chế.

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành môn Ngữ văn sáng nay. Ảnh Bình Nguyên

Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá khái quát tình hình buổi thi trên cả nước như sau: Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các địa điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Theo kế hoạch, chiều ngày 11/6/2026, các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14h20, giờ bắt đầu làm bài 14h30.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi chỉ đạo các Điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.