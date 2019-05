Vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn: Phán quyết gây bàng hoàng

Cái chết của cô bé 3 tuổi Caylee Marie Anthony vào năm 2008 được coi là vụ án thế kỷ và cũng là một trong số các vụ án ly kỳ nhất lịch sử tư pháp Mỹ. Cuộc điều tra kéo dài 3 năm xoay quanh nghi phạm số một chính là mẹ của nạn nhân đã đưa ra một bản án khiến toàn nước Mỹ rúng động, không chỉ bởi vì tình tiết bí ẩn của nó mà còn bởi kết thúc mà người ta cho là bất công.



Công tố viên đưa ra các bằng chứng buộc tội Casey Anthony. Vụ án thiếu chứng cứ



Phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 7/2011 đã thu hút lượng người theo dõi rất lớn. Tuy nhiên, ngoài những lập luận mang tính logic, các công tố viên lại không thể chứng minh được chính Casey Anthony đã giết chết con gái mình. Dù các bác sĩ pháp y nhận định cái chết của cô bé 3 tuổi là một vụ án mạng nhưng họ cũng không biết chính xác nạn nhân bị giết bằng cách nào. Miếng băng dính được phát hiện trên hộp sọ nạn nhân cũng không có ADN của cả Caylee và Casey.

Luật sư biện hộ cho Casey là Richard Harnsby cho biết: "Bên luận tội đã không thuyết phục được cáo buộc Caylee Anthony có hành động giết con cũng như cho thấy vai trò của bị can trong cái chết của bé Caylee. Họ không thể giải thích đứa bé đã chết lúc nào và ở đâu? Sự phỏng đoán không thể giúp kết tội một người. Chúng tôi cần các chứng cứ rõ ràng".

Ngoài ra, công tố viên cũng không thể đưa ra được động cơ giết con của nghi can Casey Anthony. Theo bồi thẩm đoàn, ý kiến cho rằng bị can giết con của mình chỉ vì muốn được sống thoải mái dường như không phải là lý do thuyết phục.

“Tôi không nói rằng cô ta vô tội. Tôi chỉ nói rằng không đủ chứng cớ để kết tội cô ta. Thực tế không có bất cứ bằng chứng nào, từ dấu vân tay đến mẫu ADN giúp xác minh thủ phạm, khiến nguyên nhân sâu xa về cái chết của bé Caylee trở thành một điều bí ẩn”, đại diện bồi thẩm đoàn cho biết.

Sự phẫn nộ của dư luận

Cuối cùng, sau hơn 10 giờ thảo luận, hội đồng thẩm phán bao gồm năm người đàn ông và bảy phụ nữ đã nhất trí đi đến một phán quyết sau cùng gây kinh ngạc, rằng nghi can Casey Anthony vô tội trong cái chết của con gái. Casey chỉ phạm bốn điểm buộc tội nhẹ bao gồm khai man, lừa dối nhà chức trách, vô trách nhiệm để xảy ra án mạng và không cấp báo kịp thời và bị tuyên 4 năm tù.

Khi nghe phán quyết của tòa án, nghi phạm đã bật khóc nức nở, ôm choàng các luật sư của mình. Trong khi đó, cha mẹ của Casey và cũng là ông bà ngoại của nạn nhân lập tức đứng dậy và lặng lẽ ra về. Các luật sư bên nguyên nín thinh còn tất cả mọi người theo dõi trực tiếp tại tòa và xem qua truyền hình thì không khỏi ngỡ ngàng.

Bên ngoài phòng xử án, trước tòa án Orlando, bang Florida, đám đông đứng chật cứng, phản đối bản án bằng cách hét lớn: "Công lý cho bé Caylee!". Báo chí Mỹ liên tục đưa tin về bản án của Casey lên các trang nhất.

Dù vậy, bản án cũng đã được thi hành. Casey Anthony thực sự có vô tội hay không, có lẽ chỉ có người mẹ này mới biết. Dẫu vậy, cho tới nay, phán quyết của tòa án Orlando vẫn để lại những thắc mắc không thể giải đáp. Tại sao Casey lại im lặng trong 31 ngày kể từ khi đứa con mất tích cho đến khi cảnh sát phát hiện? Tại sao người mẹ này vẫn có thể vô tư tiệc tùng vui vẻ với bạn bè ở các hộp đêm ngay sau khi mất con gái? Nạn nhân 3 tuổi thật sự đã chết như thế nào?... Những câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án.