Vụ án bí ẩn suốt 6 thập kỉ chưa tìm được kẻ thủ ác

Vào ngày 28.12.1956, hai chị em Barbara, 15 tuổi và Patricia Grimes, 13 tuổi đã rời nhà từ Chicago, Mỹ đến nhà hát Brighton để xem đêm diễn Love me Tender của Elvis Presley. Tuy nhiên, sau buổi trình diễn, các cô gái đã lên xe buýt và không trở về nhà nữa. Cha mẹ của hai cô gái đã vô cùng lo lắng và báo cáo với cảnh sát về vụ mất tích này, tuy nhiên, cảnh sát lại cho rằng các cô gái đã bỏ nhà ra đi. Gia đình phủ nhận điều này nên đã tiếp tục tìm kiếm.

Gần một tuần sau, cảnh sát mới bắt tay vào điều tra vụ việc. Họ tìm thấy chứng cứ cho thấy hai cô gái đã xuất hiện tại nhà hát Brighton tối hôm đó nhưng không ai biết sau đó họ đã đi đâu. Cảnh sát sau đó đã đưa ra thông báo mất tích của hai chị em nhà Grimes và tất cả người dân ở Chicago đều được cập nhật thông tin. Vụ việc trở nên nổi tiếng hơn và khắp nơi người ta bàn tán về chuyện này. Thậm chí đến cả Elvis Presley cũng đã hối thúc các cô gái trở về với gia đình vì anh tin rằng các cô gái đã bỏ nhà ra đi. Tất nhiên, lời kêu gọi này đã không có tác dụng.

Hai chị em Barbara, 15 tuổi và Patricia Grimes, 13 tuổi. Gia đình Grimes từng giờ từng phút mong mỏi rằng ai đó có thông tin về con gái họ. Trong gần một tháng, gia đình đã nhận được rất nhiều thư từ và cuộc gọi liên quan. Bà Loretta Grimes, mẹ của hai cô gái trẻ, nhận được 3 lá thư tuyên bố đã bắt cóc các cô gái và đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, sau đó FBI đã xác nhận rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp.



Thi thể khỏa thân của hai cô gái mất tích được tìm thấy bên vệ đường

Mọi hy vọng cho gia đình Grimes đã tiêu tan vào ngày 22.1.1957 khi một người đàn ông có tên Leonard Prescott đã phát hiện ra thi thể khỏa thân của hai cô gái ở gần Willow Springs, Illinois. Ngay sau đó anh đã thông báo cho chính quyền địa phương đến kiểm tra. Cảnh sát xác định hai thi thể này chính là chị em nhà Grimes.

Thi thể được cho là của Barbara Grimes nằm nghiêng về bên trái còn Patricia Grimes nằm ngửa, với phần cơ thể che phủ đầu của chị gái. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy trên cơ thể và khuôn mặt của hai cô gái xuất hiện khá nhiều vết bầm tím, có khả năng hai cô gái đã bị bạo hành, thậm chí là lạm dụng tình dục trước khi bị giết hại.

Đã có đến 3 chuyên gia pháp y có kinh nghiệm kiểm tra và khám nghiệm cơ thể hai cô gái, thế nhưng họ không thể đạt được sự thống nhất về thời gian cũng như nguyên nhân gây tử vong. Họ cho rằng cơ thể của hai cô gái này đã được vứt lại tại đây vào khoảng 4 đến 5 giờ sau khi họ mất tích, nhưng do tuyết rơi quá dày nên thi thể của họ đã không tìm thấy sớm hơn. Ngoài ra, họ cũng cho biết không có một vết thương chí mạng nào được phát hiện trên cơ thể các cô gái, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các cô gái đã bị say hay bị đầu độc trước khi chết. Cuối cùng, họ kết luận rằng hai cô gái có thể đã chết do bị đông cứng trong thời tiết lạnh giá.

Các nghi phạm chính

Một người đàn ông tên Edward "Bennie" Bedwell đã bị cảnh sát bắt giữ vì có một người đồng nghiệp của anh ta đã báo cáo rằng đã nhìn thấy anh ta đi cùng các cô gái. Bedwell đã bị thẩm vấn trong vòng 3 ngày và cuối cùng anh ta đã thú nhận vụ giết người. Bedwall viết và kí lên tờ giấy nhận tội, tuy nhiên, nhiều người cảm thấy rằng chuyện này có gì đó không đúng vì người đàn ông này không hề biết chữ. Cuối cùng, Bedwell đã được tại ngoại vì kết quả khám nghiệm tử thi mâu thuẫn với những lời thú nhận của ông.

Sau khi Bedwell được thả ra, vụ án đi vào ngõ cụt không có hồi kết. Nhiều năm sau, Ray Johnson quyết định lật lại vụ án và tìm ra một nghi phạm mới tên là Charles Leroy Melquist. Vào tháng 11.1958, gã bị cáo buộc đã giết chết một cô gái tên Bonnie Leigh Scott. Thi thể cô gái này được phát hiện cách nơi chị em nhà Grimes được tìm thấy khoảng nửa dặm, ngoài ra cô gái này cũng được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Các nhà điều tra đã ghi nhận những điểm tương đồng trong hai vụ giết người, tuy nhiên Charles Melquist không bao giờ bị buộc tội vì liên quan đến cái chết của chị em nhà Grimes.

Cho đến nay, vụ án vẫn là một bí ẩn lớn với các nhà điều tra. Gia đình nạn nhân đã nhiều lần cố gắng tìm lại công lý cho hai cô con gái của mình nhưng kẻ thủ ác vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.