Trai bao kể về vị khách nữ đặc biệt chưa từng có

Ryan James là một trai bao có tiếng tăm trong ngành công nghiệp tình dục kể rằng, có rất nhiều lý do tại sao một người phụ nữ có thể muốn đến gặp anh ta. “Tôi đã thấy những người phụ nữ độc thân, những người phụ nữ có bạn đời, những người phụ nữ đã kết hôn, ly dị và góa bụa. Đôi khi tôi thấy các cặp vợ chồng. Một số khách hàng của tôi có công việc được trả lương thấp hơn hoặc trung bình và một số khá tốt. Một số bạn có thể nhận ra từ TV, cho dù từ thể thao, chính trị hoặc diễn xuất… hồi ký về Bí mật của ngành công nghiệp tình dục của Ryan James (New Holland) kể lại. Tôi đã có một vài khách hàng là trinh nữ. Những người phụ nữ này đến với tôi vì họ muốn trải nghiệm tình dục đầu tiên của họ là tích cực - không chỉ dễ chịu mà còn an toàn và không phức tạp, không có áp lực, trải nghiệm lần đầu đôi khi có thể mang lại mối quan hệ.

Trai bao Ryan James. Tôi đã có những khách hàng muốn gặp tôi vì họ đã vượt qua lạm dụng tình dục. Họ muốn gặp tôi vì đó là cách không đe dọa để họ quay lại trò chơi và quan hệ tình dục lần đầu tiên. Với tôi, họ có thể kiểm soát các biến số, điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với người đã trải qua lạm dụng.



Đôi khi, khách hàng của tôi bị thúc đẩy bởi các vấn đề mối quan hệ. Tôi đã có những khách hàng đang ở giữa một cuộc ly hôn. Vào thời điểm mà mọi thứ khác có thể sụp đổ đối với họ, tôi có thể cung cấp một chút thoải mái và củng cố sự tự tin của họ.

Tôi cũng đã thấy những khách hàng đã kết hôn nhưng đối tác của họ đã không chú ý đến họ trong nhiều tháng, đôi khi nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ”.

Ryan James tiết lộ, khách hàng của anh là một phụ nữ ở tuổi 40 nhưng vẫn còn trinh tiết. “Sau trải nghiệm đầu tiên với tôi, cô ấy tiếp tục gặp tôi và những người đàn ông hộ tống khác. Vì cô ấy mới làm quen với sex, cô ấy sẽ hỏi tôi những câu hỏi, nên cuối cùng tôi trở thành "gia sư tình dục" của cô ấy”.

Ryan James kể thêm: Tôi đã có những khách hàng là những bà mẹ đơn thân. Đối với họ, nhìn thấy một người hộ tống là lựa chọn tốt nhất. Nếu một người phụ nữ làm việc toàn thời gian và chăm sóc con cái, việc hẹn hò có thể không phù hợp với lịch trình của cô ấy. Ngay cả nếu có, cô ấy có thể không nhất thiết muốn bắt đầu gặp một chàng trai khi cô ấy không biết mối quan hệ sẽ đi đến đâu. Cô ấy có thể không muốn để một chàng trai vào cuộc sống của con mình rồi sau đó biến mất một lần nữa trong một thời gian ngắn. Điều đó có thể rất khó hiểu đối với trẻ em, điều mà nhiều bà mẹ không muốn.

Một trinh nữ khác tôi thấy còn khá trẻ - 20 tuổi. Cô ấy học toàn thời gian và làm việc rất nhiều nên cô ấy không có nhiều thời gian rảnh rỗi và cô ấy không muốn đầu tư toàn bộ thời gian và công sức của mình vào việc tìm kiếm chàng trai phù hợp để ngủ cùng. Thay vào đó, cô quyết định đi tìm một điều chắc chắn, mất trinh tiết cho một chuyên gia.

Một khách hàng đáng nhớ khác là một người đồng tính nữ. Cô đã bước sang tuổi 50 và cả cuộc đời cô chỉ từng ở bên phụ nữ. Một ngày nọ, cô quyết định thay đổi. Cô ấy đã trải nghiệm tình dục với người khác giới. Thay vì đến quán bar hoặc sử dụng ứng dụng hẹn hò và có nguy cơ có trải nghiệm không tuyệt vời, khách hàng này quyết định cô ấy thích toàn bộ trải nghiệm nằm dưới sự kiểm soát của mình. Cô ấy liên lạc với tôi và giải thích tình hình của cô ấy. Tôi đã gặp cô ấy tại khách sạn của cô ấy, và đó là một trải nghiệm rất thú vị.

Rõ ràng là cô ấy là một người đồng tính nữ - ít nhất, cô ấy chắc chắn không bị thu hút bởi tôi. Tất cả mọi thứ về sự rung cảm của ngôn ngữ cơ thể của cô là đó không phải là hình dạng đàn ông mà cô bị thu hút. Cuối cùng tôi đã giúp cô ấy nhận thấy rằng, mình không hoàn toàn thuộc về thế giới mà cô đã từng chìm đắm”.

Khách hàng của Ryan James đôi khi là các cặp vợ chồng. Ryan James viết: “Hầu hết thời gian, người chồng sẽ liên lạc với tôi vì anh ấy muốn làm gì đó cho vợ. Anh ấy sẽ cho tôi biết cô ấy thích gì và cô ấy không thích gì, và tôi sẽ đảm bảo anh ấy hiểu được ranh giới của tôi.

Nói chung, khi một cặp vợ chồng đặt cho tôi, họ biết những gì họ thích. Vì vậy, không có ghen tuông, nhưng nó đôi khi xảy ra. Nếu một trong số họ trở nên khó chịu, tôi cố gắng giảm bớt căng thẳng”.

Trong hồi ký, Ryan James cũng kể thêm: “Tôi có một số khách hàng thường xuyên, nhiều người trong số họ là phụ nữ ở độ tuổi 40 hoặc 50. Một số người gặp tôi mỗi tháng một lần, những người khác thường xuyên hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau trong một vài giờ, ngày ăn tối dài hơn, qua đêm hoặc vào cuối tuần. Đôi khi chúng tôi thậm chí có thể đi nghỉ trong một tuần hoặc lâu hơn.

Những khách hàng này có xu hướng ly hôn, những người không sẵn sàng (hoặc không có khuynh hướng) sẽ gặp rắc rối khi hẹn hò lại với ai đó”.

Nhưng vị khách hàng mà theo Ryan James là đặc biệt nhất mà anh từng gặp đó là một phụ nữ khuyết tật. Cô ấy là một người bị cụt hai chân, nhưng đó không phải là vấn đề hoàn toàn đối với tôi. Nó hoàn toàn không thay đổi suy nghĩ rằng cô ấy là một phụ nữ đang cần được quan hệ tình dục, và nó không ảnh hưởng gì đến những gì chúng tôi đã làm cùng nhau”.

Ryan James cho rằng, công việc của anh làm mỗi ngày không chỉ là việc kiếm tiền, mà đôi khi với trai bao, điều đó còn mang lại hạnh phúc cho người khác, trong một số trường hợp thì trai bao lại giống như một chuyên gia tư vấn về tình dục. Đó là lý do phụ nữ tìm đến anh nhiều hơn.