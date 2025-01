Hình ảnh biển người biểu tình ở thủ đô Hàn Quốc

Yonhap đưa tin, dưới trời mưa tuyết ngày 5/1, hàng chục nghìn người biểu tình ở thủ đô Hàn Quốc đã tập trung gần nơi ở của Tổng thống Yoon Suk Yeol để yêu cầu bắt giữ ông Yoon hoặc phản đối động thái này.

Những người biểu tình ủng hộ hoặc phản đối việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol tại thủ đô Seoul ngày 5/1. Ảnh: Yonhap.

Biển người biểu tình gần nơi ở của ông Yoon ở thủ đô Seoul ngày 5/1. Ảnh: Getty. Đông đảo người biểu tình đã "chiếm giữ" con đường rộng bốn làn xe ở một khu phố vốn yên tĩnh, chặn mọi phương tiện giao thông, trong thời tiết giá lạnh và tuyết rơi. Trước đó, ngày 3/1, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vì nỗ lực thiết quân luật bất thành của ông hôm 3/12/2024. Tuy nhiên, CIO phải dừng thực thi lệnh bắt sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ giữa các điều tra viên và nhân viên an ninh của Tổng thống. Những người biểu tình mang theo ô và mặc áo mưa dưới trời mưa tuyết. Ảnh: Getty.

Cuộc biểu tình ở thủ đô Seoul ngày 5/1. Ảnh: Getty. Đây là cuộc biểu tình với hai trạng thái đối lập diễn ra trong ngày thứ ba liên tiếp. Ở khu vực gần ga tàu điện ngầm Hangangjin, nhiều người kêu gọi hủy bỏ động thái luận tội Tổng thống Yoon và muốn ông trở lại nắm quyền ngay lập tức.

"Chúng tôi xác định rằng việc thi hành lệnh bắt giữ sẽ gần như không thể diễn ra do tình trạng đối đầu liên tục, và đã đình chỉ việc thi hành lệnh vì lo ngại cho sự an toàn của nhân viên tại chỗ do vấp phải sự phản kháng", CIO cho biết trong một thông báo gửi báo chí ngày 3/1.

Được biết, lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon có hiệu lực cho đến ngày 6/1 và chỉ cho các điều tra viên 48 giờ để tạm giữ ông Yoon sau khi ông bị bắt. Sau đó, họ sẽ phải xin lệnh bắt giữ chính thức hoặc trả tự do cho ông.

